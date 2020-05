Esteban Navarro "Un escritor que no esté en las redes sociales tiene menos posibilidades de éxito"

En su último libro se decanta por el misterio y las aventuras en una isla desierta?

Es diferente a lo que suelo escribir porque es una novela de intriga pero también tiene tintes fantásticos. La particularidad más especial que tiene es que la he escrito durante la cuarentena. Decidí iniciarla para evadirme y me centré en ella totalmente.

¿De que trata ‘Rock Island’?

Es una historia quizá muy manida, aunque yo la cuento de manera diferente y contiene muchas sorpresas. Transcurre en una isla desierta, en la que cuatro supervivientes de un accidente aéreo deben enfrentarse a un peligro desconocido. Son totalmente distintos y no se conocían previamente. Toda la trama gira alrededor de la relación que mantienen en la isla, los sentimientos encontrados y ese peligro oculto que acecha y que impide que los vengan a rescatar.

Ese peligro ¿tiene algún paralelismo con la situación actual, ese monstruo invisible que es el coronavirus?

Todos esos demonios que hemos llevado durante este periodo los he proyectado de algún modo en este novela. Por ejemplo, la angustia de estar en un sitio donde no quieres estar y del que no puedas salir. En ‘Rock Island’ el peligro, en realidad son los propios supervivientes, que ante el miedo se encierran en sí mismos.

Ha completado esta obra en un tiempo récord.

No he hecho otra cosa prácticamente desde el inicio del confinamiento. Soy muy disciplinado respecto a los horarios y considero escribir como un trabajo. También ha sido una terapia para evitar un poco ese agobio. Una manera de sobrellevar el encierro ha sido centrarme en escribir una novela para mí. Es fruto de este enclaustramiento y todo lo que acontece guarda relación con este encierro. Si no hubiese existido esta cuarentena no hubiera surgido ‘Rock Island’.

¿Cuándo publicó su anterior novela?

Este es un año atípico, tras un periodo traumático que pasé en 2017, y que ya está olvidado. Fui Policía Nacional durante 25 y por una serie de circunstancias abandoné el cuerpo. A partir de entonces, me he refugiado en la escritura. Desde marzo de 2019 hasta ahora he publicado seis novelas. Una de ellas es ‘El cónsul infiltrado’ (Doce Robles), inspirada en la vida del Roger Tur, cónsul de Francia en Zaragoza, asesinado en 1972. Como suelo agrupar las novelas por tendencias, escribí dos más: ‘La rubia del Tívoli’, sobre la aragonesa Carmen Broto, que murió en 1949; y ‘Verdugos’, inspirada en el crimen de las estanqueras de Sevilla, en 1952. Además, he lanzado ‘El ajedrecista’, ‘Natasha’ y ‘Rock Island’.

Menudo ritmo ¿Cuántas novelas ha escrito en total?

Desde 2011 he publicado unas 21, aunque la primera de ellas, ‘La puerta de enfrente’ la escribí hace 25 años. Es la que abrió la grieta para sacar las demás. Alcanzó el número 1 de Amazon y fue una de las novelas más vendidas: en papel, 10.000 ejemplares y en digital, 40.000. A partir de este éxito empecé a publicar más.

¿Cuál cree que es la clave de que sea uno de los autores más leídos en Amazon?

Soy uno de los pioneros en la edición digital, de la que suelen llamar la generación Kindle: autores que nunca habían publicado y comenzaron a hacerlo en Amazon, aunque luego he trabajado con varias editoriales (Random House, Playa de Ákama, Menoscuarto, Doce Robles... Aunque en todo esto ha influido mucho el peso de las redes sociales. Un escritor que no esté presente en ellas tiene menos posibilidades de tener éxito. A los lectores les choca mucho leer una novela, escribir al autor y que este les responda. Para ellos es una sorpresa y todo esto crea una especie de retroalimentación que hace que exista mayor interés por tus obras.

Ahora, como escritor a tiempo completo, ¿se siente más libre?

La literatura es la forma de expresión más libre que existe. Un periodista, usted, por ejemplo, tiene que ceñirse a una veracidad, pero el escritor puede escribir de lo que le dé la gana. Esa libertad, en según que ambientes, da miedo.

¿Le gustaría que alguno de sus títulos fuera llevado al cine?

Me encantaría. Siempre me han dicho que mis novelas son muy cinematográficas. ‘Verdugos’ y ‘Rock Island’ participan en el premio literario de Amazon. Están buscando una novela para premiarla y adaptarla al cine a través de Amazon Prime Video.