La Policía propone la jubilación al agente novelista expedientado

Ahora, sus jefes le han propuesto la jubilación como salida porque "dicen que no estoy capacitado para seguir siendo policía".

Navarro fue denunciado por utilizar su condición profesional para promocionar sus obras y considerar que su labor podía perjudicar a la corporación. Al parecer, las quejas partieron de la Comisaría oscense, donde él prestaba servicio desde hace 16 años.

Nacido en Murcia en 1965, el agente fue finalista del premio Nadal en 2013 con su novela ‘La noche de los peones’. Justo antes de que se le abriera el expediente disciplinario había publicado ‘Una historia de policías’, ambientada en la Comisaría de Huesca y con la existencia de una mafia policial como argumento.

Según explica él mismo, la Dirección General de la Policía (DGP) resolvió el expediente en septiembre con un apercibimiento. "Fue sobre el hecho de poner fotos de uniforme en mis redes sociales, me dijeron que no se podía hacer sin permiso". Navarro mostró su disconformidad con el fallo porque "me tenían que advertir por todo el historial o archivarlo, que es lo que nosotros pedíamos".

El agente recurrió en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero mientras "la DGP canceló el apercibimiento". "Ahora, mi expediente profesional está limpio", afirma. Durante este tiempo, ha estado de baja médica por ansiedad.

Según detalla, tras cancelar el procedimiento lo citaron en Jefatura y le preguntaron si estaba listo para volver al trabajo. "Les dije que a la comisaría de Huesca no podía regresar porque hay animadversión hacia mí tras la investigación", apunta. Le ofrecieron cambiar de ciudad, y lo rechazó por condicionantes familiares. "Tengo 53 años y a los 55 pasaría a segunda actividad, un retiro con el 80% del sueldo, y me dijeron que iban a proponer adelantar ese paso", dice.

En lugar de esto, le han planteado la jubilación, como si tuviera 65 años. No recurrirá y se irá, pero se pregunta qué hacer con la placa que en 2013 le entregaron en Zaragoza y en la que reza: "A Esteban Navarro, de la Jefatura Superior de Aragón de la Policía Nacional, por prestigiar a la policía".