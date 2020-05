'Pandemocracia', el primer libro de un filósofo español que reflexiona sobre el coronavirus

Daniel Innerarity publicará el próximo 27 de mayo su nueva obra 'Pandemocracia' (Galaxia Gutenberg), que será el primer libro de un filósofo español escrito durante el confinamiento y en el que reflexiona sobre la incidencia del coronavirus en las distintas sociedades, además de imaginar un futuro "después de la crisis".

Varios autores en todo el mundo se han apresurado a escribir acerca de esta enfermedad, desde el filósofo Slavoj Zizek hasta el escritor italiano Paolo Giardono. En España, Innerarity se convierte en el primero en tener obra publicada sobre esta crisis sanitaria mundial y "desgracia colectiva".

"Durante las semanas de reclusión se lanzó la iniciativa de aplaudir a una hora del día a quienes estaban cuidando de nuestros enfermos en los centros sanitarios. En mi caso, por vivir en una casa aislada en un pequeño pueblo de Navarra, ese aplauso hubiera sido un testimonio sin testigos y por eso pensé que mi manera de aplaudir era pensar y escribir tratando de ofrecer a los demás una teoría de lo que está pasando", explica en un adelanto del libro al que ha tenido acceso Europa Press.

En 'Pandemocracia', con prólogo de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, Innerarity aborda distintos aspectos que entiende pueden estar relacionados con el virus, desde una caída de los populismos hasta la incidencia que podría llegar a tener en las relaciones entre los países de la UE. "La crisis del coronavirus ha llegado a una Europa desprevenida, cacofónica, cuya principal preparación eran los recetarios típicos de cada una de las familias ideológicas y con tensiones entre sus estados miembros, básicamente entre el norte y el sur. El contexto no podía ser peor", lamenta el autor vasco.

En el libro, Innerarity recuerda que desde el punto de vista de las personas, se habla de que las más afectadas serán las mas vulnerables, pero desde el punto de vista ideológico "lo más afectado va a ser el populismo". "Hay tres cosas que los líderes populistas detestan y que este tipo de crisis revaloriza: el saber experto, las instituciones y la comunidad global". En este sentido, habla de cómo "el saber experto se valora más en unos momentos de inquietud e incertidumbre" en los que fluye la "desinformación" en las redes sociales. Y pone como ejemplo el "desprecio" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "hacia la ciencia y cómo hizo caso omiso de las advertencias que hacían sus asesores".

Pero a la hora de dibujar el futuro, Innerarity plantea sus dudas, puesto que se juntan "lo que se cree que pasará y lo que se desea que pase". Aún así, apunta por ejemplo a una vuelta del Estado "ilusoria y momentánea", ya que la crisis no va a suponer el final de la globalización o de la integración europea, sino "un incentivo para configurarlas de otra manera".

"Aunque algunos Estados intenten aprovechar la catástrofe para consolidar las prerrogativas que les ha concedido el Estado de Alarma, el poder estatal no va a recuperar su época de gloria, salvo momentáneamente, y seguiremos avanzando hacia una forma de gestión compartida de los bienes comunes", ha destacado. En cualquier caso, el filósofo vasco reconoce que en el momento de escribir el libro la crisis del coronavirus se encuentra en una fase que todavía no se atreve a calificar. "Me vienen a la cabeza estos versos: 'If we winter this one out / we can summer anywhere', que vienen a decir que si salimos de esta, podremos salir de cualquier cosa", concluye en 'Pandemocracia'.