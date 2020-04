'The Last of Us: Part II' ya tiene nueva fecha de lanzamiento: llegará a PS4 el 19 de junio

Después de retrasar hace un mes "hasta nuevo aviso" el lanzamiento de la segunda entrega del videojuego de Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment acaba de anunciar la nueva fechas de entrega de 'The Last of Us Parte II' para PlayStation4. Será el próximo 19 de junio, y en el mismo comunicado ha aprovechado para informar de otro lanzamiento, el de 'Ghost of Tsushima', otro de los videojuegos exclusivos más esperados de PlayStation4. En este caso, llegará el próximo 17 de julio.

Imagen de 'Ghost of Tsushima'. PlayStation

Hermen Hulst, director de PlayStation Worldwide Studios, se ha referido a este anuncio en el blog oficial de PlayStation: "Quiero felicitar y dar las gracias personalmente a todos los integrantes de Naughty Dog y Sucker Punch Productions por su labor, ya que todos sabemos lo complicado que es trabajar bajo estas circunstancias. Ambos equipos han hecho un gran esfuerzo para poder ofrecer una experiencia inigualable y estamos deseando conocer vuestras impresiones dentro de unos meses".

El aplazamiento de 'The Last of Us Part II' fue el primer gran retraso dentro del mundo de los videojuegos debido a la crisis global desatada por el coronavirus, una pandemia que ha dejado consecuencias demoledoras en otras industrias culturales como la música o el cine.

