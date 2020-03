Viaje a los grandes conciertos de las grandes estrellas

Es un libro divertido éste. ‘Los 100 mejores discos de rock en directo’ (Tito Lesende, edita Efe Eme). Es cierto que ya es aburrido el montón de mamotretos con las recomendaciones de recopilaciones que uno debería oír antes de morir pero el presente da lo que promete: una deliciosa selección ( no solo rock, advierto) de los mejores trabajos encima de las tablas de los grupos o solistas que siempre nos han gustado.

El primer deporte es el de criticar viendo solo el índice: «Lamentable. No ha incluido (póngase los discos que el lector considere) y presume de hablar de los mejores». Pero aquí ya hay una excepción. El autor comienza diciendo su criterio para la selección y avisando de que algún grupo histórico no está reflejado por la dispersión de su material en directo a pesar de ser unas máquinas en directo. Hagamos ‘spoiler’: los tremendos Cream de Eric Clapton.

El resto se divide en 66 discos necesarios y la centena la completan 34 discos adicionales entre los que aparecen memorables artefactos como el ‘Before de flood’ de Dylan con The Band (1974), The Band con amiguetes en el inolvidable ‘The Last waltz’ (1976 ), joyas como ‘Humble Pie’ (ese tremendo ‘Rockin’the Fillmore’ del 71) pero también encontrará el oído inquieto reconocimientos al fin para gente como Kate Bush y ese ‘Before the dawn’ (2016), que devolvió a la reina a los escenarios tras su retiro espiritual.

Tranquilidad. Los discos clásicos que todo el mundo espera encontrar aparecen con profusión merecida de los sonidos heavy y rockeros y ojito que sirven para redescubrir tremendos trallazos como ‘Strangers in the night’ de UFO (1979) o joyas inclasificables como el yayo Zappa con su ‘La mejor banda que oirás en tu vida’ (1991) y cuyo chulesco título tiene su explicación al oírlo o directos «desenchufados» como los de Nirvana o Clapton. Una juerga, vamos.

En tiempos, los discos en directo eran la cima de las bandas. El momento en el que el oyente podía guardar una rodaja sonora que explicaba su pasión por su grupo. Con el tiempo, no nos engañemos, han llegado a ser en ciertos casos una exhibición de jeta para agrupaciones que ya no tenían nuevo material que ofrecer y apurar el chollo. No es el caso. Aquí todo es chicha y de la buena. Por supuesto que vienen los temas incluidos en cada disco y alguna interesante anécdota del evento. Se pasa un ratico muy bueno, créame. Y de eso va esto ¿No?