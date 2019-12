Diez años del mejor 'rock and roll'

Diez años de 'rock and roll' con versiones en inglés y en español y con la mirada puesta en el futuro para seguir amenizando eventos en Aragón. El grupo The Cucumbers celebra este año su décimo aniversario y ha querido fusionarse con actuaciones circenses en directo para conmemorar su cumpleaños de la mejor forma: con una gran actuación donde el público disfrute con los cinco sentidos del mejor rock y del mejor circo.

La cita es un show mágico y mixto con la colaboración de la compañía cirquense Chéchare, en La Casa del Circo, dedicado a un público familiar a las 19.00 de la tarde este viernes. Pero también destinado a un público no tan infantil a las 23.00, gracias a una sesión golfa.

"Tocábamos unos pepinos de canciones que eran queridas por todo el mundo y pensamos que ese nombre podría valer para el grupo", destaca Diego Gaudini, cantante y batería de The Cucumbers. Su álter ego en castellano, 'Los Pepinos', hace referencia a las versiones de rock y pop españolas que el grupo toca desde hace unos años. "Empezamos con clásicos del rock internacional, pero la gente nos pedía repertorio en español y dimos el salto. Ahora, los shows son mixtos, mezclamos y la gente disfruta mucho", declara el batería.

Concierto y circo en la Casa del Circo. HA

The Beatles, Nirvana, Bob Dylan, The Who, Led Zeppelin, y muchos más, no se escapan del repertorio de The Cucumbers, sin olvidar los 'temazos' en español que sacan a bailar a los aragoneses en todas sus actuaciones, como 'La chica de ayer' de Nacha Pop o éxitos de los años 70, coincidiendo con el nacimiento del rock en España, como 'Rock and roll en la plaza del pueblo' de Tequila.

Guillermo Esteban, Hugo de Paul y Diego Gaudini tocan e interpretan con su guitarra, batería, bajo y voz, los mejores éxitos de rock, pop y funk internacionales y nacionales de todos los tiempos y siguen reinventándose para sorprender al público durante, al menos, diez años más. Su fusión con el circo de este viernes, que no sería posible sin su mánager Fernando Barba, será solo una adelanto de todo lo que les espera a The Cucumbers en su andadura musical con ADN aragonés.