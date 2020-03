RTVE cancela Operación Triunfo 2020 y manda a casa a los concursantes

A pesar de que la gala improvisada de ayer y de que el calendario de la academia había sido publicado con normalidad, este lunes 16 Noemí ha dado en directo la noticia a los concursantes de Operación Triunfo de que el programa ha sido cancelado de forma indefinida y de que se van a marchar a casa en dos tandas diferentes.

La inevitable decisión ha venido dada por las circunstancias provocadas por el coronavirus, que ha obligado a tomar medidas extraordinarias en toda España.

Los primeros en salir de la academia serán Anaju, Hugo, Gerard y Maialen, que lo harán esta misma tarde. El resto de concursantes, lo harán este martes 17 de marzo por la mañana, por lo que la directora de la Academia les ha indicado que todos deben empezar a hacer las maletas esta tarde y que todo aquello que no puedan llevarse con ellos pueden meterlo en cajas y la organización se lo hará llegar a sus domicilios.

No es un adiós, es un hasta pronto ❤️ #OTVolveráPronto16M pic.twitter.com/iSUyEKz1bl — Operación Triunfo (@OT_Oficial) March 16, 2020

Aunque Noemí Galera ha indicado a los concursantes que "Esto no se acaba aquí" se ha sincerado con ellos explicándoles que "no merece la pena dejar cosas" en la academia porque se desconoce cuándo se podría retomar el reality. "En cuanto podamos retomaremos este programa. no sabemos de que manera ni cuando porque todo cambia de un día para otro", ha añadido.

En palabras de Noemí, cuando Bruno, uno de los concursantes le preguntaba a la directora si no podían dejar objetos personales allí, daba a entender que la continuidad del programa se queda también en el aire: "No vale la pena dejar las cosas aquí porque no sabemos de qué manera vamos a regresar. Si va a volver a haber academia, si vamos a volver a con unos programas extras... No sabemos cómo va a ser, así que nos llevamos todo y cuando volvamos nos organizaremos"

"Llenad la maleta con lo que os quepa. El resto, ordenadlo como podáis y nosotros os lo haremos llegar. Intentad ser lo más organizados posible" @NoemiGaleraN 🔴👉🏻 https://t.co/Wu2bwWrIil 💥 #DirectoAcademia16M pic.twitter.com/NqbPy6NPQ6 — Operación Triunfo (@OT_Oficial) March 16, 2020

"Es una buena mierda, yo lo sé, pero es que no podemos hacer nada", concluía la directora, que sentía no poder abrazarlos, mientras los concursantes se consolaban los unos a los otros.