Anaju se salva por los pelos en 'OT'

Noemí Galera, de risas: "¡Esta señora ha cruzado la pasarela en una silla de ruedas con un cojín rosa en el culo!". Lo dijo la directora de la academia de 'Operación Triunfo' en referencia a una de las concursantes, Samantha, que, con una pierna lesionada, hizo el ya famoso paseíllo de los salvados en el concurso de esa guisa.

Da idea de una edición sembrada de anécdotas y polémicas que, cada semana, son la comidilla que insufla aire a un formato que ha ido de cien a casi cero, muy lejos de la emoción musical y humana de, sobre todo, la edición de 2017.

Con todo, 'OT' continúa teniendo su interés, sobre todo por su capacidad de trasladar un fenómeno televisivo a las redes sociales y de conectar con los gustos y preocupaciones de los veinteañeros, sin temor (y, a veces, con la única intención) a generar polémica.

Así, la enésima controversia de esta entrega llegó esta semana de la mano de la charla feminista de Anna Pacheco. Una semana dedicada a la mujer que desembocó en una gala el domingo, 8 de marzo, dedicada al feminismo y a las reivindicaciones de la lucha de las mujeres.

Este domingo, salvo las de los nominados, Jesús (el expulsado de la semana) y Gérard, todas las canciones fueron compuestas por mujeres. Bruno se emocionó cantando a Rozalén; Nia salió al escenario, como siempre con solvencia, a defender ‘Mujer latina’ de Thalía; Flavio cantó ‘Man! I Feel Like A Woman!’, de Shania Twain; Eva, ‘Bad Guy’ de Billie Eilish; Maialen, ‘Just A Girl’ de No Doubt; Hugo ‘Se acabó’ de María Jiménez (versión de El Canto del Loco) y la alcañizana Anaju, favorita de la semana, escogió cantar con Samantha en el que será el último dúo de esta edición: el tema ‘Gilrs Just Wanna Have Fun’ de Cyndi Lauper.

El jurado no tuvo compasión de la pareja, pese a la lesión de última hora de Samantha (que obviamente lastró la actuación), y ambas acabaron nominadas por el jurado. El jurado salvó a Samantha. Y Anaju fue repescada por sus compañeros (con el voto que vale doble de la favorita, Maialen). Gérard, cariacontecido, se quedó en la estacada.

Mejor lo llevó Hugo, a pesar de que acabó en la picota de rebote. Las nuevas (y a veces confusas) reglas del concurso permiten que un favorito ceda su inmunidad. Maialen, la más querida por el público en la gala 8, decidió renunciar a su privilegio y cedérselo a Bruno. El joven, el único que no ha sido votado como favorito por el público, cruzó el primero la pasarela y la que iba a ser una nominación para él, pasó a Hugo. ¿Se acabó, como decía su canción, para el sevillano? Habrá que verlo la semana que viene.