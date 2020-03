Calico Wally, una romántica apuesta por el vinilo desde Zaragoza

Poco podía imaginar de niño Camilo Palos (Zaragoza, 1976) cuando escuchaba los singles de Los Brincos de su padre que, tres décadas después, tendría en sus manos un disco editado por él mismo. Y es que su irrefrenable pasión por la música ha llevado a este zaragozano a uno de los mayores actos de romanticimismo: fundar un sello discográfico, Calico Wally.

La cultura del vinilo ha acompañado desde la infancia a este licenciado en Historia del Arte y trabajador del Museo Pablo Gargallo. «Siendo muy pequeñito recuerdo escuchar los discos en formato siete pulgadas (7”) de Los Salvajes, de Sergio Mendes... Con 11 años fui a mi primer concierto, de Tino Casal en el antiguo Pabellón Francés. Me gastaba las propinas familiares en las tiendas de discos: Plasticland, Discusatix o Sargent», rememora.

En la adolescencia y juventud, los bares se erigieron en una febril escuela de rock’n’roll. «Gran parte de mi formación musical y sentimental tuvo lugar en los bares, en auténticos paraísos perdidos como el Feedback o el Blues, que marcaron a parte de mi generación y nos inocularon el veneno de los ritmos más primitivos del rock», confiesa.

Una enfermedad cuyos efectos, lejos de remitir, se han disparado con el paso del tiempo. Comprador compulsivo de discos y asistente habitual a las salas de conciertos zaragozanas, ejerce de maestro de ceremonias en fiestas como el Mapache Fest o el Wáchina Wáchina de Valencia.

Pero ahora ha decidido dar un paso más en esta bendita locura. Ha unido fuerzas con el también aragonés Pedro Vizcaíno –el creador de Grabaciones en el Mar y You Are The Cosmos– para fundar Calico Wally. El nombre es fruto de un juego de palabras entre la banda de garage punk The Calico Wall y el cantante del grupo holandés The Outsiders, Wally Tax.

«Crear un sello es una de esas ideas locas que te rondan por la cabeza pero que nunca das el paso. Tras hablar con Pedro, vi que este era el momento», comparte.

Palos sintetiza la filosofía que alimenta al proyecto: «No nos cerramos a ningún estilo, pero la base serán los sonidos que beben de los 60. La intención es lanzar entre cuatro y cinco referencias al año –siempre en formato 7”–. Una de las máximas es que las ediciones sean muy cuidadas, tanto en lo sonoro como en lo estético».

El estreno del sello ha supuesto todo un acontecimiento entre melómanos y coleccionistas. Y no solo a nivel nacional. En apenas una semana ya se despacharon 300 copias con destino a Canadá, México, Austria, Francia y, por supuesto, España. La banda elegida para este bautismo ha sido The Gruesomes, unas leyendas del garage canadiense de los 80 que han renacido gracias a este sello zaragozano.

«Hemos comenzado por todo lo alto. The Gruesomes llevaban 20 años sin grabar material nuevo. Juanito Wau, cantante de la formación valenciana Wau y Los Arrrghs!!!, me puso sobre la pista y me facilitó el contacto. Les propusimos la idea y conectamos en seguida. Nos dieron total libertad pero, al mismo tiempo, han participado de todo el proceso», revela Palos.

Una entente que ha cristalizado en un muy apetecible single con las canciones ‘Someone told a lie’ y ‘Make up your mind’ –una versión de los uruguayos Los Mockers–. El vinilo va acompañado por un cómic de ocho páginas inspirado en los tebeos de los 50 y 60 a cargo de los zaragozanos Furillo y Jorge Rueda –miembros del colectivo Palmeras & Puros–. Este último es también el autor de la portada del disco. El sello vallisoletano KOTJ también ha contribuido.

«Cuando recibí el envío de los discos, fue un día muy emocionante. No sé si compararlo con el nacimientos de mis dos hijos... El momento de desprecintar la caja y tener el disco entre mis manos fue muy especial. Y la respuesta de la gente está siendo maravillosa, no puedo pedir más», indica.

¡Larga vida a Calico Wally!