Nata Moreno llevará al cine la vida de la cupletista turiasionense Raquel Meller

La cineasta zaragozana Nata Moreno, reciente ganadora del Premio Goya al mejor documental por ‘Ara Malikian, una vida entre las cuerdas’, ya trabaja en el que será su siguiente proyecto en la gran pantalla. Ha posado su mirada en la figura de Raquel Meller, la cupletista turiasonense que se erigió en la artista española más internacional en las décadas de los 20 y los 30 del siglo pasado.

«Estoy preparando una película de ficción sobre una mujer aragonesa de los años 20, una cupletera divina, moderna y contestataria. Será una forma de seguir reivindicando esta tierra. Ahora mismo estoy en la fase de documentación y buscando todo tipo de información sobre ella», reveló Moreno en el transcurso de su participación en el ciclo ‘La Buena Estrella que organiza Luis Alegre en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

Moreno, que reivindicó a Aragón «como tierra de cine de calidad», deseó que las instituciones «apoyen al sector cinematográfico» para que se sigan facturando títulos que pongan bien alto el nombre de la Comunidad. «No es casual que de las cuatro nominaciones al mejor documental de los Goya dos fueran aragonesas –la de Ara Malikian y ‘Aute retrato’ de Gaizka Urresti–», añadió.

Nata Moreno, que estuvo acompañada por Ara Malikian, ha protagonizado una historia de éxito con el documental que cuenta las peripecias vitales del violinista desde su infancia. Una cinta que ha merecido el Goya y el Forqué y que ayer se proyectó en la sala Mozart del Auditorio de la capital aragonesa con todas las entradas vendidas y la recaudación en beneficio de Aspanoa. Habrá una segunda sesión en la misma ubicación el 9 de marzo.

«Hacer el documental sobre Ara ha sido todo un descubrimiento en muchos sentidos. Por un lado, me ha permitido ver que ha tenido una vida más compleja de lo que creía. Ha sido muy generoso porque no resulta sencillo contar tu pasado cuando eres un personaje popular. Además, me he descubierto a mí misma como creadora, he encontrado el latido y la voz detrás de la cámara», compartió.

Uno de los grandes aciertos de Moreno ha sido su habilidad para, partiendo de los elementos biográficos del músico, tejer un argumento universal y que acaricia el corazón del espectador. «Mi intención era ir más allá de su vida y dar visibilidad al genocidio armenio, a la guerra en el Líbano en un mundo en el que estamos acostumbrados a la muerte... Y hablo de la familia, de esperanza, de arte y, sobre todo de música», aseveró.

En el triunfal recorrido del filme desde que se estrenó en Guadalajara (México) en marzo, Moreno ha ido recogiendo el cariño que le han dispensado los espectadores de todo el planeta. «En México se me acercaban madres llorando de emoción porque se identificaban con el esfuerzo que hicieron los padres de Ara para sacarle adelante. En Londres y en Francia también les encantó. Está siendo maravilloso», sintetizó con emoción.

Un agradecimiento que verbalizó el propio Malikian, su marido: «Había olvidado parte de mi vida, que hasta ahora comenzaba en los 15 años. Gracias a la película he entendido porque estoy aquí ahora».