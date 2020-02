Un nuevo marco de 'Las Hilanderas' muestra la obra como la concibió Velázquez 

La obra 'La fábula de Aracne' de Diego Velázquez, popularmente conocida como 'Las hilanderas', cuenta con un nuevo marco que permitirá contemplar la pintura en el Museo del Prado tal y como fue concebida originalmente por el artista español, ocultando los añadidos históricos que ha sufrido el cuadro.

El nuevo marco de 'Las Hilanderas' ofrece un panel de enmascaramiento que invisibiliza la ampliación que tuvo lugar en la obra en el siglo XVIII cuando formaba parte de las colecciones reales.

Este aumento de tamaño alteraba la obra desde el punto de vista "espacial, cromático y narrativo" dando como resultado el distanciamiento del fondo de la obra y convirtiendo un cuadro mitológico en costumbrista, ha afirmado en la presentación de esta instalación Javier Portús, jefe de Conservación del Museo del Prado.

El nuevo marco de la obra de Velázquez permitirá a los visitantes observar la pintura como fue concebida originalmente por el pintor, dando mayor relevancia a la escena del fondo donde se plasma el mito de Aracne.

Esta nueva instalación no solo permitirá al público un contacto directo con la idea original de la obra, sino también la mejor protección "permitiendo una mayor maniobrabilidad de la misma", ha añadido.

Esta remodelación entra dentro del proyecto 'Enmarcando el Prado' que tiene como objetivo reenmarcar de manera más adecuada cuadros como 'Las Hilanderas' y otras obras de la colección permanente del museo como obras de El Bosco o Tizano, que serán reformadas en los próximos meses, según ha anunciado El Prado.

'Enmarcando el Prado' es una iniciativa llevada a cabo por la entidad filantrópica American Friends of the Prado Museum gracias al patrocinio de la compañía American Express.

"Esta financiación forma parte de nuestro objetivo de apoyar al Museo del Prado que tiene una gran importancia cultural y económica para España", ha declarado en la presentación Juan Orti Ochoa de Ocáriz, presidente de American Express España.