El musical de ‘El guardaespaldas’ llega al Palacio de Congresos de Zaragoza

El musical ‘El guardaespaldas’, el ‘thriller’ romántico basado en la película que encumbró a la cantante y actriz estadounidense Whitney Houston y batió récords de taquilla en todo el mundo, se representa en el Palacio de Congresos de Zaragoza desde este miércoles hasta el 9 de febrero.

La obra incluye una larga lista de éxitos inolvidables como ‘Queen of the night’, ‘So emotional’, ‘I wanna dance with somebody’, ‘Saving all my love’, ‘Run to you’, ‘I have nothing’ y la icónica ‘I will always love you’, una de las canciones más vendidas de la historia.

Un espectáculo preparado bajo la dirección de Federico Ballone, quien también trabajó con otros ‘shows’ como ‘Mary Poppins’ (en Italia) y ‘Ghost’, y de la mano de la productora que ha estado detrás de ‘The Hole’, ‘Dirty Dancing’ o ‘La familia Addams’.

La obra llega al Palacio de Congresos de Zaragoza hoy y estará en cartel durante dos semanas, hasta el 9 de febrero, con funciones los miércoles y jueves a las 20.30, el viernes y sábado con sesión doble a las 18.00 y a las 21.30 y el domingo a las 18.00.

El argumento de este musical es bien conocido. Frank Farmer, antiguo agente secreto reconvertido en guardaespaldas, es contratado por la superestrella Rachel Marron para protegerla de un acosador. Los dos esperan estar al mando de la situación. Lo que no espera ninguno es enamorarse.

Octavi Pujades da vida a Frank Farmer. «En general no es un musical fácil. Hay que estar muy concentrado y muy consciente de la voz porque hay escenas muy íntimas, en las que te conectas con la tristeza y eso te lleva a forzar un poquito la emoción y, por tanto, la voz», señala.

Sobre la dificultad añadida al interpretar a actores como Whitney Houston y Kevin Costner, Pujades indica que hay que hacerlo «sin complejos» y «con toda la honestidad y el compromiso con el espectador».

La actriz Khaoula Bouchkhi, que encarna a Rachel Marron en el musical, destaca la enorme fidelidad de la obra con la película original en la que se basa: «Se ha respetado el contexto de la película, que tuvo mucho éxito, por lo que la gente va a ver referencias a Whitney Houston».

Además, resalta la «interactividad» de una obra que resulta «entretenida» tanto para los actores como para el público. «Hay momentos de concierto, de baile, de risa, es una obra muy rica y para todo tipo de públicos», añade. Destaca la dificultad que supone hacer un espectáculo en el que hay hasta 16 cambios de vestuario y una duración de dos horas y diez minutos, así como llevarlo de gira por diferentes ciudades en las que realizan entre siete y nueve funciones a la semana: «Es, cuando menos, peliagudo, es un musical de atletismo de fondo en el que sostenemos una historia muy bien estructurada y lo convertimos en disfrutable por las emociones que transmite».

El musical se estrenó en diciembre en Valencia, donde registró un éxito «arrollador», según palabras de Celia Villarino, de la productora. Después ha recalado en Málaga y Córdoba. Tras visitar la capital aragonesa, seguirá su camino en Murcia,Sevilla, Bilbao, Vigo, Mallorca y Pamplona.