El musical 'El Guardaespaldas' llegará a Zaragoza el 29 de enero

Frank Farmer, antiguo agente secreto reconvertido en guardaespaldas, es contratado por la superestrella Rachel Marron para protegerla de un acosador. Los dos esperan estar al mando de la situación. Lo que no espera ninguno es enamorarse. Ese es el argumento de 'El Guardaespaldas', musical producido por Letsgo, dirigido por Federico Bellone con el apoyo de Silvia Montesinos y basado en el libreto de Alexander Dinelares para recrear la película homónima que fue protagonizada en su día por Whitney Houston y Kevin Costner.

El Guardaespaldas es un 'thriller' romántico lleno de acción, amor y suspense que incluye una larga lista de éxitos inolvidables como 'Queen of the night', 'So emotional', 'I wanna dance with somebody', 'Saving all my love', 'Run to you', 'I have nothing' y la icónica 'I will always love you', una de las canciones más vendidas de la historia.

La obra llegará al Palacio de Congresos de Zaragoza el próximo 29 de enero y estará en cartel durante dos semanas, hasta el 9 de febrero, con funciones los miércoles y jueves a las 20.30, el viernes y sábado con sesión doble a las 18.00 y a las 21.30 y el domingo a las 18.00. Este jueves se ha presentado el show en la capital aragonesa, con la presencia de los protagonistas, Khaoula Bouchkhi y Octavi Pujades.

La actriz Khaoula Bouchkhi, que encarna a Rachel Marron en el musical, ha destacado la fidelidad de la obra con la película original: "Se ha respetado el contexto de la película, que tuvo mucho éxito, por lo que la gente va a ver referencias a Whitney Houston", ha asegurado.

Además, ha destacado la "interactividad" de una obra que resulta "entretenida" tanto para los actores como para el público. "Hay momentos de concierto, de baile, de risa, es una obra muy rica y para todo tipo de públicos", ha añadido. También ha resaltado la dificultad que supone hacer un espectáculo en el que hay hasta 16 cambios de vestuario y una duración de dos horas y diez minutos, así como llevarlo de gira por diferentes ciudades en las que realizan entre siete y nueve funciones a la semana: "Es, cuando menos, peliagudo, es un musical de atletismo de fondo en el que sostenemos una historia muy bien estructurada y lo convertimos en disfrutable por las emociones y las ganas de bailar que transmite".

Octavi Pujades, Khaoula Bouchkhi, Celia Villarino y Alberto López, durante la presentación del espectáculo. FRANCISCO JIMENEZ PHOTOGRAPHY

Por ello, Khaoula Bouchkhi ha recordado a las actrices coprotagonistas en los papeles de Rachel Marron y su hermana Nicky, que son interpretados por Chanel Ferrero, Sonia Ejea y Mirela Cabero. "Son los dos roles de mayor carga a nivel de canto y el reparto es una idea de supervivencia que hace que se sostenga la calidad del repertorio", ha precisado.

Por su parte, el actor Octavi Pujades ha coincido con su compañera en la complejidad escenográfica del show al estar adaptado de un filme. "Cualquier dramaturgo intenta no complicar la obra pero al ser una película, en la que se podía hacer lo que se quisiera con tiempo para el rodaje, hay 15 escenas por acto y muchos cambios estilográficos y coreográficos".

En opinión del actor, si bien estas transiciones son "muy vistosas" para el público, suponen "una dificultad añadida" a la hora de trasladar el éxito cinematográfico al teatro, aunque ha matizado que este proceso, "se ha resuelto con nota".

El musical se acaba de estrenar esta misma semana en Valencia, donde está registrando un éxito "arrollador", según palabras de Celia Villarino, de la productora Letsgo, quien ha puesto de manifiesto que son muchos los espectadores que esperan la salida de los actores del teatro para transmitirles la felicitación. A Zaragoza llegará tras pasar por Málaga y Córdoba.

También ha resaltado que la productora no ha escatimado costes para conseguir que el espectáculo alcance las máximas cotas. Así, por ejemplo, los papeles de Rachel Marron y su hermana Nicky son intepretados de forma alterna por dos actrices dada la intensidad de cada función.

Sobre el estreno en Valencia, Pujades ha destacado que, aunque el equipo del show esperaba que "funcionase bien", la aceptación del público ha "sobrepasado las expectativas. No he visto ni una localidad libre en el teatro". También ha destacado su ilusión por venir a trabajar a Zaragoza, una ciudad en la que no ha hecho ninguna obra hasta ahora y donde nació su madre, quien en su juventud se trasladó a Barcelona. Pujades es natural de Sabadell y, aunque es licenciado en Medicina y Cirugía, siempre se ha dedicado a la interpretación, siendo su participación en la serie 'Al salir de clase' la que le abrió las puertas de la profesión.

Por su parte, Khaoula Bouchkhi es una artista nacida y criada en el norte de África. Es intérprete soprano multidisciplinar (cantante, bailarina y actriz), compositora, letrista, directora creativa, productora ejecutiva y está capacitada para hablar, cantar y actuar en siete idiomas y escribir en cinco de ellos.

Por último, el director de Marketing y Comercial de Feria de Zaragoza, Alberto López, ha expresado el objetivo de tener un "papel activo" en atraer a aquellas personas "entusiastas de la cultura musical" y ha confiado en que 'El Guardaespaldas' "hará las delicias de todo el público. Las entradas ya se pueden comprar a través de la web elguardaespaldas.es.

Por otro lado, Celia Villarino ha informado de que la productora está buscando niños de entre 8 y 12 años, de color, mulatos o con look afroamericano, para participar en las audiciones que se realizarán para encontrar a los actores noveles que darán vida a Fletcher, hijo de Rachel Marron, en las funciones que tendrán lugar en Zaragoza. No es necesario que tengan aptitudes para el baile y el canto, aunque serán factores a tener en cuenta. Los padres o tutores interesados deben escribir un correo a audicioneselguardaespaldas@gmail.com