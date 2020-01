"Busco novelas que cautiven a los lectores, pero, sobre todo, que me cautiven a mí"

"Habrá nueva novela en 2021, pero no puedo adelantar nada". Lo aseguraba este martes María Dueñas momentos antes de subir al escenario del Teatro Principal para recibir el Premio de Honor del Festival Aragón Negro, FAN. Y añadía: "cuando me pongo a escribir, busco una novela que me envuelva, que me enriquezca, que me abra a otros mundos. Que cautive a los lectores pero, sobre todo, que me cautive también a mí misma".

María Dueñas fue protagonista ayer de la gala de entrega de los premios, sumándose a una lista en la que se incluyen desde Alberto Vázquez-Figueroa a Petros Márkaris, pasando por John Connolly o Leonardo Padura. Quizá sea Dueñas la menos ‘negra’ de los siete premiados hasta ahora, pero en ventas pocos escritores tienen el músculo que luce ella: de sus cuatro novelas se han vendido 6 millones de ejemplares en más de 30 idiomas. Y la industria audiovisual sabe que su obra es un buen gancho. "Lo que sí se puede contar es que muy pronto, en Amazon Prime Vídeo, podrá verse la serie que se acaba de rodar sobre ‘La templanza’. Por lo que he visto del rodaje va a ser muy bonita".

Proyectos audiovisuales tiene también la directora Mabel Lozano, que recogió ayer el premio El Mejor de los Nuestros. Momentos antes de recibirlo, confesaba que está preparando un documental que va a seguir la estela de su famoso ‘Chicas nuevas, 24 horas’. "Se titulará ‘Biografía del cadáver de una mujer’ y en él voy a dar una visión completamente distinta de la que he dado hasta ahora sobre el problema de la trata de blancas. Con guión de Fernando Marías, voy a hablar de cómo no funciona en estos casos la ley de testigos protegidos y cómo hay mujeres que son asesinadas".

Lozano, que quizá fue la más aplaudida de la noche, por su compromiso, por su valentía, aseguró que utiliza el cine "como una herramienta de transformación social".

Además, y como ya viene siendo tradicional, la gala del FAN fue marco de la entrega del premio Hammett, que concede un festival ‘hermano’, la Semana Negra de Gijón, y que el año pasado recayó ‘ex aequo’ en el español Carlos Bassas de Rey y el argentino Juan Sasturain. Bassas del Rey habló de la novela que le ha valido el premio, ‘Justo’. "El protagonista es un hombre de 75 años que está embarcado en una misión divina, acabar con todos los malos, y de repente llega un momento en que ve que puede vengar la muerte de la mujer que amaba. La novela es también un homenaje a mi padre y a la Barcelona de mi infancia, cuando cada calle estaba llena de historias personales".

Por lo demás, pocas novedades más hubo en una gala que transcurre cada año por cauces ya conocidos. Hubo actuaciones musicales, dos de ellas a cargo del guitarrista Josete Ordóñez (en la segunda acompañado por la voz de Rosa Masip).

Y en una esquina del escenario estuvo un buen rato trabajando la maquilladora Irene Tudela, caracterizando a una modelo como Crystal Kingsley, una de las víctimas que dio origen a ‘La dama del lago’, la famosa novela de Raymond Chandler.

Todas las ediciones del FAN incluyen un manifiesto, y el de este año corría a cargo de David Lozano, escritor y gerente de Zaragoza Cultural. Lo centró en el tema de ‘Cultura y convivencia’. "Vivimos en un paisaje de crispación cotidiana –aseguró–. Mientras las redes permiten el surgimiento de infinitas voces, ¿qué fue del silencio? Solo hay ruido a nuestro alrededor y, en medio de esta atmósfera, ¿dónde queda la cultura?".

Lozano afirmó que "la convivencia es inevitable en medio de una ciudadanía culta". "Una ciudadanía que no cuida la cultura está condenada al conflicto –subrayó–. La cultura es incompatible con las barreras y los matices: exige audacia. No hay persona culta que no sea curiosa".

Y terminó: "ha llegado el momento de usar estrategias nuevas, porque un país culto es un país mejor para vivir. Nada sale más caro que no apostar por la cultura y la educación".