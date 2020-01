'Malasaña 32': terror (del bueno) 'made in Spain' basado en hechos reales

Jugar con el miedo de lo cercano y lo real. Esa es una de las grandes bazas del cine de terror, una oportunidad que Albert Pintó ha sabido aprovechar en su nueva película, 'Malasaña 32', que llega a los cines el 17 de enero. Así, el popular barrio madrileño se convierte en el escenario de una cinta inquietante que está basada en hechos reales, al menos, en parte. En la zona, los bomberos encontraron el cuerpo sin vida de una anciana en una casa cuyos posteriores ocupantes aseguraron que notaban sucesos extraños: ruidos, voces y hasta el sonido del teléfono.

Los responsables del filme han querido aprovechar esta historia para hacer terror de lo cotidiano 'made in Spain'. Así, la cinta, ambientada en el Madrid de 1976, relata la experiencia de una familia rural que se traslada a la gran ciudad, a un piso en pleno centro. Sin embargo, pronto se darán cuenta de que en su nueva casa no están solos: una presencia comenzará a hacerles la vida imposible y lo sucesos paranormales no tardarán en sucederse.

¿Qué tiene 'Malasaña 32' para ser terror del bueno?

1 Un terror cotidiano La película, además del propio terror de lo paranormal, bucea en otros temas como el choque entre la ciudad y el campo, la maternidad, el rechazo a lo diferente, el final de la dictadura y los primeros momentos de la democracia... De todo ello ha surgido una película inquietante en la que el espectador puede reconocer a la perfección los elementos nacionales, algo que, sin duda, aumenta el miedo. 2 Un elenco con mucho talento El reparto es uno de los aspectos más destacados de la cinta, ya que contribuyen a crear historias paralelas que ayudan a contextualizar lo que luego ocurre con los sucesos paranormales. Begoña Vargas, Iván Marcos, Bea Segura, Sergio Castellanos y José Luis de Madariaga forman parte del elenco, donde también cuentan con la colaboración de Javier Botet y Concha Velasco, entre otros. De hecho, el personaje al que interpreta esta última es uno de los más reseñables. 3 Inspirada en grandes títulos Durante la cinta se hacen claras referencias a grandes títulos del género, entre ellos, 'Poltergeist', 'Expediente Warren' y la también española 'Verónica'.

Pero el edificio, ¿existe de verdad?

Aquellos amantes del cine de terror y del turismo cinéfilo que, por supuesto, no han dejado de visitar los escenarios de los rodajes en Aragón, no dudarán en acercarse hasta el número 32 de Malasaña, en busca de su propia aventura.... aunque no encontrarán nada. La famosa vía madrileña solo llega hasta el número 30, una suerte para vecinos asustadizos y para aquellos que quieran evitar las aglomeraciones, como ocurrió con las escaleras de Manhattan que aparecen en 'Joker'. Sin embargo, el barrio de la capital española sí que ha sido el escenario real para las localizaciones de la cinta y, en concreto, una de las fachadas de la calle de San Bernardino ha sido la elegida para ser, al menos en su exterior, la casa maldita.

- Consulta cartelera en Aragón en Heraldo Ocio