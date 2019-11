Goo Hara, la cuarta estrella del K-Pop que aparece muerta en solo tres años

Corea del Sur ha perdido en solo tres años a la cuarta estrella del K-Pop, un fenómeno musical que triunfa en todo el mundo entre los más jóvenes. La cantante surcoreana Goo Hara, exintegrante del grupo de K-pop Kara, fue encontrada este domingo muerta en su domicilio de Seúl, según informaron fuentes policiales. El cuerpo de Goo, de 28 años, fue hallado hacia las 18.00 (las 9.00 en España).

No se ha dado cuenta aún de la causa de la muerte y la Policía está realizando las pesquisas, aunque los medios locales apuntan el suicidio como hipótesis de su fallecimiento. En mayo pasado, la cantante fue ingresada en un hospital surcoreano después de que fuera encontrada inconsciente en su domicilio, aparentemente a causa de un intento de suicidio.

El grupo Kara, uno de los precursores del K-pop, surgió en 2007, y un año después se unió al grupo Goo tras la salida de una de las integrantes originarias, Kim Sung-hee. El conjunto musical quedó disuelto en 2016 y ahora Goo era la cantante solista más reconocida en Corea del Sur.También participó en programas de televisión como actriz.

Con su prematura desaparación Goo se une a una desgraciada lista de muertes asociadas al K-Pop. En 2017, la muerte, a los 27 años, del cantante surcoreano Kim Jong-hyun (Jonghyun para sus fans y líder de la banda SHINee) sacudió al mundo del K-pop.

“Estoy roto por dentro. La tristeza que me ha estado devorando lentamente finalmente me ha tragado entero. No he podido superarlo”, dejó escrito el joven, que usó para suicidarse un método macabramente común en Corea del Sur: quemar briquetas de carbón para barbacoa que liberan gases letales.

Al multitudinario entierro de Jonghyun acudió una compañera de la escena K-Pop y amiga, Sulli. Dos años después, su representante encontró el cuerpo sin vida de la joven, de 25 años. Sulli, que había sufrido intensas campañas de ciberacoso y era muy amiga de la hora fallecida Goo Hara, había debutado como actriz en 2005, con 11 años, y se introdujo en el mundo de la música en 2009 como miembro de la banda femenina f(x). En 2014 abandonó la vida pública por estar "agotada física y mentalmente por los comentarios negativos y falsos rumores".

Un infarto es la causa oficial de la muerte, el año pasado, de Seo Min-woo, de 33 años, líder de la banda 100%. Sin embargo no son pocas las teorías que hablan de un suicidio encubierto por una sociedad, la coreana, con muchos problemas para lidiar con esta lacra y la de la depresión.