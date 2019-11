Isabel Peña: "Con ‘Madre’ decidimos ir hacia la luz y dejar a un lado la oscuridad"

"El eje principal de ‘Madre’ es el amor. Queríamos contar que Elena –la protagonista interpretada por Marta Nieto– acaba al final de la película mejor que en el minuto diez gracias al amor. Esa era la meta. A veces encuentras antes el final y luego tienes que ver cómo llegas hasta allí", explicó este martes la guionista zaragozana Isabel Peña acerca del proceso de escritura del guión de su último filme ‘Madre’, escrito junto al director Rodrigo Sorogoyen. "Es una película llena de agujeros creados de manera consciente porque tanto Rodrigo como yo respetamos mucho al espectador y nos encanta que sea este quien rellene esos huecos", añadió.

La actriz Marta Nieto y la guionista aragonesa protagonizaron una nueva sesión de ‘La buena estrella’, el ciclo de coloquios organizado por la Universidad de Zaragoza –con la colaboración de Cines Palafox– que modera el escritor y profesor Luis Alegre. Marta Nieto (Murcia, 1982) e Isabel Peña (Zaragoza, 1983) conversaron sobre el largometraje dirigido por Sorogoyen que llegó a las salas el pasado día 15.

El filme fue presentado en la Mostra de Cine de Venecia, donde recibió una gran acogida y Marta Nieto fue galardonada con el premio a la mejor actriz de la sección Horizontes del festival italiano. Y también fue premiada en la reciente edición del Festival de Cine de Sevilla. En ‘Madre’, la actriz dedicó muchos esfuerzos a perfeccionar el papel, que rodó en francés –también dirigió el doblaje al español del filme– junto a un elenco formado en buena parte por actores galos.

Isabel Peña repitió en ‘La buena estrella’ tras su paso con la película ‘Que Dios nos perdone’ junto a Rodrigo Sorogoyen y Roberto Álamo, en 2016. La zaragozana es la guionista habitual de Sorogoyen (‘Que Dios nos perdone’, ‘El reino’) y acumula distintos galardones, como el Premio Goya por ‘El reino’ y el Premio Ciudad de Huesca Carlos Saura.

‘Madre’ es una prolongación del cortometraje homónimo ganador de un Goya y candidato a los Óscar de Hollywood. El largometraje cuenta cómo el personaje de Elena, interpretado por Marta Nieto, perdió años atrás a su hijo Iván en la playa, en Francia. Ahora, ella vive en esa playa francesa, trabaja como encargada de un restaurante e intenta restablecerse de la pérdida.

"Como el corto funcionó tan bien, Rodrigo decidió que había que seguir el viaje. El corto estaba preconcebido un poco como una primera escena muy interesante de algo", explicó Peña, quien no colaboró en la escritura del cortometraje, que entonces asumió el propio director.

Sobre la dificultad de adaptar aquella historia a un largometraje, Peña indicó que "aunque tengas más tiempo para abordar la trama en realidad resulta más difícil porque precisamente hay mucho más que desarrollar y muchas más probabilidades. La obra original es un ejemplo perfecto de lo que tiene que ser un cortometraje. Una situación que empieza y acaba con todas las posibilidades dramáticas que explota".

Del ‘thriller’ al drama

Sobre el cambio de registro de Sorogoyen y Peña hacia un filme más intimista que sus anteriores trabajos la guionista argumentó que "lo normal habría sido seguir por el derrotero del ‘thriller’, por el tipo de corto que es ‘Madre’ y por las dos películas anteriores. Pero precisamente por eso no nos parecía muy estimulante pasar así los próximos dos años de nuestra vida. Nos parecía mucho más divertido el drama que el ‘thriller’, aunque parezca que no tenga sentido. Decidimos hacer una película que fuera hacia la luz por una vez y dejar a un lado la oscuridad".

La actriz Marta Nieto confesó que "la preparación de su personaje ha sido una experiencia muy intensa, que tenía mucho que ver con el respeto a la situación, el drama, lo que ocurre en esa elipsis. Desde que acaba el corto hasta que empieza la película. hay un montón de decisiones que tomar pero tienen que ver fundamentalmente con la desaparición de un niño".

Ese proceso requirió afrontar el trabajo "con mucha consideración, entenderlo muy bien, documentarse mucho, tomar las decisiones apropiadas para ir conformando lo que necesitaba la película. Era importante que el estado de Elena fuera un lugar donde yo habitaba, tenía que ver con el cuerpo, la tensión, la manera de comunicarse", subrayó Nieto.

La intérprete dijo que fue muy emocionante leer la primera versión del guión y comprobar lo bien escrito que estaba. "Entendí la esencia claramente", recordó. La protagonista del filme añadió que "si asumes el viaje que te propone ‘Madre’, para el que hay que ser un espectador valiente, la película es un viaje. Yo voy al cine para darme un viaje y sentir algo que no he sentido y vivir algo que no he vivido". La actriz también señaló que "el amor es la única fuerza que nos acerca a algo mejor. En las situaciones en las que estás herido es la única forma de avanzar".