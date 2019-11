María Pilar Pérez Aspa: "Tengo muchas ganas de actuar en el Teatro Principal"

¿De verdad? ¿No había actuado nunca en el Principal?

Así es. Venía a ver las actuaciones cuando estudiaba en la Escuela de Teatro y todavía no había puesto el pie en el escenario.

¿Con quién se formó teatralmente en Zaragoza?

Tenía de profesores a Paco Ortega, Rafael Campos, Mariano Cariñena... Me formé aquí pero nunca he trabajado. Me fui y no volví a trabajar a Zaragoza hasta hace un par de años.

Con un monólogo sobre Lorca.

Fue una obra escrita e interpretada por mí. La verdad es que quedé muy contenta pero tenía muchas ganas de volver a Zaragoza y actuar por primera vez en el Teatro Principal. Solo había venido como espectadora.

¿Por qué se marchó a Italia?

La culpa la tuvo Carlos Martín, porque en el 90 estrenó ‘Calígula’, de Camus, en el Principal con los alumnos de la Escuela de Arte Dramático Paolo Grassi de Milán. Vi la obra y me dije: «Tengo que ir a esa escuela».

Y lo hizo...

Me marché a Milán y me presenté a las pruebas. No hablaba una palabra de italiano pero me cogieron. Pensaba quedarme un año y volver pero allí conocí a Serena Sinigaglia, formamos la compañía ATIR y desde entonces no he parado de trabajar.

Una actriz española en la escena italiana.

Para mí es completamente distinto actuar en italiano o en español. Pero ahí está lo interesante. Eso es Europa. Yo quería ser una actriz italiana y una vez que lo he conseguido –ha recibido varios premios de teatro en Italia–, ahora me puedo relajar y volver a mis raíces.

¿Qué espera del público este viernes?

Tengo mucha curiosidad porque mi sensibilidad es española y me he perdido la respuesta de aquí.