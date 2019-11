El infantico se queda fuera en las batallas de ‘La Voz Kids’

Miguel Martin (13), zaragozano que hace unas semanas lograba cautivar al público aragonés y del resto de España tras su actuación en las audiciones a ciegas de 'La Voz Kids', fue expulsado durante la primera batalla del programa que tuvo lugar este martes. Eso sí, no sin llevarse el reconocimiento de los ‘coaches’ y del resto del equipo del programa.

“De cantante en una escolanía a solista en ‘La Voz Kids”, lo presentaban instantes antes de subir al escenario. Aparentemente nervioso, el zaragozano fue cogiendo fuerza, poco a poco, a medida que avanzaba la actuación. “El esfuerzo que está haciendo este niño… es un mérito que nosotras valoramos”, aseguraba Pastora Soler minutos antes del directo. Se refería al reto que suponía para el joven el hecho de interpretar un tema de deep house, ‘How deep is your love’, de Calvin Harris, viniendo del mundo del lírico.

Junto a él se encontraban sus compañeras, también integrantes del equipo Vanesa, la canaria Irene Gil y Laura Valle, de Mallorca. Tras la actuación, que Vanesa Martín catalogaba de espectacular, Soler reiteraba el tremendo esfuerzo del infantico: “Sabemos que viene del lírico y ponerse en un tema como este… como lo ha dominado, con sus pasos. Ha ganado mucho más que en los ensayos y en los pases de piano”. También Bisbal y Niña Pastori destacaban su versatilidad y el arranque de la canción. “Ha sido muy valiente”, subrayaba el cantante almeriense.

Sin embargo, ni los halagos ni los mensajes de enhorabuena le sirvieron al zaragozano para hacerse un hueco en el equipo ya que Martín acabó salvando a Laura quien pasará al último asalto. “Me he emocionado muchísimo y espero seguir emocionándome contigo”, afirmaba al joven antes de hacer pública su decisión.

Una segunda oportunidad parecía abrirse al iniciarse el ‘Tiempo de robo’, momento en el que el resto de ‘coaches’ pueden rescatar a alguno de los artistas descartados. Sin embargo, el equipo de David Bisbal y Niña Pastori acabó decidiéndose por Irene.

Agradecido y todavía emocionado, Martín asegura que ha sido una experiencia muy enriquecedora. “Laura e Irene se desenvolvieron muy bien sobre el escenario. Son impresionantes como artistas y como amigas”, afirma el joven, que también se siente satisfecho con su actuación. “Creo que al final salió bastante bien, perdí los nervios en el directo y siento que, a pesar del resultado, llegar hasta aquí ha sido un regalo”, admite el infantico.

“Desde hace dos años, cuando salí de los infantes, me empeñé en cantar otras cosas pero reconozco que me queda todavía mucho por hacer, no estoy acostumbrado”, explica. En cuanto al hecho de haberse dado a conocer como el infantico, asegura que para él es “todo un honor y un orgullo. Fue parte de mi vida durante seis años y me siento orgulloso de lucirlo”, resume.

Antes del directo, el zaragozano quiso tener un detalle especial con sus compañeras a las que les regaló unas medidas de la Virgen del Pilar de color blanco que ambas lucieron durante la actuación. “También le di una a Vanesa, a Pastora y a la presentadora, Eva González”, añade. “Quería dejar un recuerdo de mi paso por el programa, soy maño y esto es un símbolo muy nuestro”, explica Martín, que destaca el vínculo que se creó entre los participantes.

Para sus padres, Mikel y Fátima, el hecho de haber llegado hasta las batallas siendo uno de los 100 seleccionados de entre más de 10.000 niños de toda España es todo un orgullo. “Miguel es un valiente, se ha expuesto a las críticas, a la victoria y a la derrota, y lo ha hecho fenomenal. Creo que en el momento hicimos más nervios nosotros”, bromea el padre, que asegura que la experiencia ha sido muy enriquecedora para su hijo.