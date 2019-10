Un infantico se cuela en 'La Voz Kids'

Cantando lírico en francés, e interpretando el tema ‘Caresse sur l’océan’ de la película ‘Les Chorites’, el zaragozano de 13 años Miguel Martín logró superar las audiciones a ciegas del octavo programa de talentos 'La Voz Kids', pasando a formar parte del equipo de Vanesa Martín, que reconoce que era su opción predilecta desde el principio.

La cantante se giró a los 40 segundos de actuación totalmente cautivada con la voz del joven, que también convenció a Melendi, quien decidió presionar el botón de selección en el último segundo.

Martín estudió en el Colegio Escolanía de Infantes del Pilar desde los 5 hasta los 12 años. Hoy estudia 3º de la ESO en el colegio concertado ‘Rosa Molas’ del zaragozano barrio de Casablanca, donde asegura que se ha formado un gran revuelo tras su aparición en el espacio televisivo este martes.

“Los minutos antes de subir al escenario estaba muy nervioso, pero cuando se giró Vanesa se me pasó todo y me dejé llevar”, reconoce el joven, todavía emocionado. En sus propias palabras, asegura que está siendo “una experiencia única” y, sobre todo, un gran reto. “El haber pasado las pruebas entre niños de toda España y de tanto nivel es impresionante”, explica.

“Mi paso por los Infantes fue todo un honor, y creo que de no ser por esa etapa ni habría llegado al programa ni me habría dedicado a la música”

El joven, que asegura que hoy, para él, “la música lo es todo”, admite que tiene ganas de que, fuera del lírico, pueda ponerse a prueba con otros registros como el pop o el rock. “Desde que salí de la Escolanía he ido probando con otros estilos y me gusta mucho cantar”, reconoce. Además, desde que finalizó su etapa de Infantico, se incorporó al coro de la parroquia Santa Gemma de su barrio.

“Mi paso por los Infantes fue todo un honor, y creo que de no ser por esa etapa ni habría llegado al programa ni me habría dedicado a la música”, resume. Y es que, al tiempo que continúa con sus estudios, el joven se está formando en Clavicordio en el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza desde los 8 años. “Para mí la música es mi vida, siempre estoy cantando o estudiando y el día de mañana me gustaría dedicarme a esto”, resume el joven.

Al programa fue acompañado por sus padres, Miguel y Fátima, y dos de sus hermanos, Eduardo y Carmen. “Faltaba Jero, que no pudo venir porque es muy pequeño”, afirma su madre. “Casi estábamos nosotros más nerviosos que él”, bromea ella.

“Miguel nunca se había presentado a un casting, pero siempre que veía el programa me decía que quería participar así que este año decidí inscribirle a través de la web. Tuvimos que enviar sus datos, fotos y algunos vídeos. Un año después nos convocaron en Madrid”, explica.

En su caso, asegura que se quedaron bastante sorprendidos debido al nivel de los participantes a los que se enfrentó su hijo. “Algunos son cantantes profesionales que tienen manager, la verdad es que fue todo muy emocionante”, rememora Fátima.