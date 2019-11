El 'annus horribilis' del bailarín zaragozano Víctor Ullate

El pasado mes de octubre Víctor Ullate (Zaragoza, 1947) anunció que la compañía privada de danza que creó hace 31 años había llegado a su "fin" a causa de la "inviabilidad económica" del proyecto, aunque en ese momento aseguró que la escuela y la fundación que llevan su nombre mantendrían "sus puertas abiertas"

. "El maestro no renuncia a su sueño de darle la oportunidad de convertirse en bailarines a niños que por su situación de exclusión social no podrían hacerlo", se apuntaba en una nota.

Un deseo que no ha sido posible, por lo menos en el caso de la fundación, ya que este miércoles se ha sabido que hay en marcha un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a toda su plantilla con vistas a su extinción.

Según informa 'El País', la entidad, constituida en el año 2000 con fines benéficos por el coreógrafo, había intentado previamente echar de forma irregular a sus trabajadores. Y, citando al abogado de la empresa, el rotativo asegura que se trasladarán los programas de la fundación a su escuela privada.

La organización, que recibe anualmente un millón de euros de subvenciones públicas, tiene un requerimiento del Protectorado de Fundaciones porque no presenta sus cuentas desde 2016.

Ante el trago de cerrar su compañía, el bailarín y coreógrafo aseguraba en octubre: "Me siento muy mal; cerrarla es un palo enorme". "Nunca esperé cerrar después de 31 años de lucha. Cortar esto es como cortar parte de la historia del ballet de nuestro país", añadió.

"He fundado escuela y compañía; he creado ballets muy personales, todo patrimonio de España, y ahora mismo me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho, pero me siento mal, muy mal, por tener que terminar de esta manera un trabajo tan bien hecho y que ha tenido tanta repercusión a nivel internacional", lamentó.

La decisión, que ya había avanzado este pasado mes de julio en la presentación de su versión de ‘Antígona’ para el Festival de Mérida, cuando lanzó una llamada de auxilio pidiendo apoyo a las administraciones, se debió, dijo entonces, a "la falta de medios económicos, a no tener dónde sacar el dinero para poder pagar ya no solamente los hoteles sino ni la dieta de los bailarines".

El cierre afecta "directamente" a 25 bailarines pero, precisó, "también al público". "Para España, esto es un palo enorme porque se pierde parte de nuestra historia. Yo he llamado ya a todas las instituciones. Lo saben ya en el Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid. Todos han tenido mucha voluntad, han sido muy generosos en cuanto a atendernos, pero el país está como está", subrayó Ullate.

La compañía se creó en 1988 y desde 2009 es asociada de los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid, de forma que tiene allí su residencia y puede usar sus salas de ensayo, además de recibir una subvención del Gobierno regional de en torno al millón de euros.

El mes pasado, Ullate contaba que su objetivo en el futuro era "convertir en realidad La Casa de la Danza, donde niños en situación de exclusión social, sin recursos económicos, puedan allí hacer realidad su sueño de convertirse en bailarines, una casa donde estos niños puedan no solo bailar, sino vivir".

Con su fundación puso en marcha el Ballet Joven, con el que ya se han hecho "funciones que han tenido mucho éxito, como ‘Peter Pan’", destacó. Una labor que ahora queda en el aire.