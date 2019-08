Víctor Ullate defiende a Plácido Domingo: "Me parece un insulto lo que le han hecho"

El coreógrafo Víctor Ullate ha salido este miércoles 21 de agosto en defensa del tenor español Plácido Domingo, asegurando que le parecen "un insulto" las acusaciones por acoso sexual de nueve mujeres.

"Plácido es un magnífico cantante y artista y no hay derecho a lo que le han hecho. Además, nadie sabe si es verdad", ha señalado el bailarín durante la presentación de su espectáculo 'Antígona', que estará hasta el 8 de septiembre en los Teatros del Canal.

Para Ullate, la carrera de Domingo es algo de lo que "se debería estar orgulloso" y ha alertado de estas acusaciones que están surgiendo en el mundo de la cultura.

"Ya ha pasado con otras personas, que la cogen de la noche a la mañana y la hunden: no me parece bien", ha lamentado el artista.

De la misma idea es el director artístico de la compañía Víctor Ullate, Eduardo Lao, quien trabajó con Domingo como coreógrafo de la obra 'Sansón y Dalila' en el Teatro Real. "Todo el mundo ha tenido su vida y sacar ahora cosas de hace tiempo... Además, ahora uno tiene la sensación de que te marcan por echar cáscaras al suelo", ha concluido Lao.

Más información La Ópera de Los Ángeles designa una abogada para investigar a Plácido Domingo

Adiós a la compañía

'Antígona', versión libre del clásico griego escrito por Sófocles, pondrá punto y final a la labor de Ullate como coreógrafo, también al frente de su compañía. "Cada año hay pérdidas y pérdidas y llega un momento en que no se puede continuar así", ha lamentado.

El bailarín ha admitido que su deseo era seguir, pero "no era fácil y todo esto a las espaldas de una persona no podía durar". Es por ello que pone ahora el futuro de la compañía --y la puesta en marcha de una Casa de la Danza-- en manos de las instituciones e inversores privados.

"No daría marcha atrás con mi carrera, estoy muy satisfecho de lo que he hecho y ya advertí que iba a hacer cantera en mi país", ha señalado, para luego aseverar que "volvería a hacer" exactamente los mismos pasos.

Más información La Ópera de Berlín confirma la actuación de Plácido Domingo en enero de 2020

Sin hueco en teatros del canal

Lao ha defendido un proyecto como el de la compañía que "ha estado muy por encima de lo pensado" y ha alabado a los trabajadores que "en momentos en los que el barco se estaba hundiendo, nadie se ha echado atrás".

El espectáculo de Ullate se proyecta dentro de la programación de Escenario Clece de los Teatros del Canal, aunque el coreógrafo ha reconocido que no cuenta con el apoyo de la directora de estos teatros, Natalia Álvarez Simó. "Me dijo literalmente que no tenía cabida en este teatro con ella porque programaba contemporáneo puro y duro", ha señalado.