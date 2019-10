La denuncia por plagio contra 'Shake it Off' de Taylor Swift vuelve al juzgado

La denuncia por plagio contra Taylor Swift por la letra de su canción 'Shake It Off' ha vuelto a los tribunales, después de que un juzgado federal de apelación revocara el archivo del caso realizado en febrero de 2018 en California.

Según informa el portal de entretenimiento Variety, la decisión de reactivar la causa se ha tomado al considerar que "la originalidad, tal y como tradicionalmente se ha entendido, es por lo general una cuestión de hecho" (no de derecho) y, por tanto, debería ser un jurado el que decidiera sobre este asunto.

La demanda fue impulsada por Sean Hall y Nathan Butler, compositores de la canción de 2001 'Playas Gon' Play', que interpretó el grupo femenino 3LW y cuya letra dice: "Playas, they gonna play / And haters, they gonna hate / Ballers, they gonna ball / Shot callers, they gonna call".

Sus autores entienden que Swift plagió esa parte de su letra en su canción 'Shake It Off', cuando dice: "Cause the players gonna play, play, play, play, play/ And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate / Baby, I’m just gonna shake, shake, shake, shake, shake I shake it off, I shake it off”.

Shake It Off

Playas Gon' Play

En su primera incursión en los tribunales, la demanda fue archivada por un tribunal de California que entendió que el fragmento de "la letra supuestamente infractora está constituido por frases cortas que carecen del mínimo de originalidad y creatividad necesarias para la protección de los derechos de autor".

El número de denuncias de este tipo se multiplican en los últimos tiempos en EE.UU., donde artistas como Pharrell Williams o Katy Perry fueron hallados culpables recientemente.

Al menos existe una buena nueva para Swift procedente del ámbito judicial, ya que el hombre de 27 años acusado de acosar a la artista y enviarla cartas y correos electrónicos con amenazas se ha declarado culpable y se enfrenta a una pena de 5 años. Además, permanecerá encarcelado hasta la sentencia, prevista para marzo, tal y como han informado el fiscal de este caso en Nashville (EE.UU.).

Mad Cool 2020 confirma a Taylor Swift

Por otro lado, Mad Cool Festival, que celebrará su quinta edición del miércoles 8 al sábado 11 de julio de 2020 en Madrid, confirma este martes los primeros artistas de su cartel.

Así, por el recinto de Valdebebas-IFEMA pasarán Taylor Swift, Billie Eilish, Twenty One Pilots, Pixies, Alt-J y Tove Lo. Próximamente se sumarán otros muchos nombres a la programación.

El festival madrileño anunció la pasada semana que para 2020 aumentará de seis a siete el número de escenarios que se distribuirán por el recinto "con el ánimo de dar cabida y espacio a todas las sensibilidades musicales".

Para hacer "más ágil y cómoda la experiencia Mad Cool", además, el aforo se reducirá hasta un máximo de 60.000 personas diarias, una cifra sensiblemente inferior de las 80.000 que llenaron el recinto de IFEMA Madrid en 2018.

Asimismo, Mad Cool Festival "dotará de un mayor espacio dedicado el esparcimiento, el ocio y la gastronomía con el afán de gratificar el descanso entre concierto y concierto y proporcionando una mayor y más variada oferta gastro".

La organización asegura también que "la edición de 2019 se saldó con un gran éxito", por lo que siguen trabajando para hacer "la experiencia más cómoda y agradable". "Seguimos trabajando para mejorar, cargados de ilusión y, sobre todo, de muchas sorpresas", concluye.