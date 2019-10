El divertido vídeo de Taylor Swift 'drogada' por la anestesia

Taylor Swift es una estrella. Guapa, elegante, glamurosa... Pero hasta las diosas tienen sus días malos. Y si su madre anda cerca y graba la escena, la cosa resulta de lo más divertida.

Le ha pasado a la cantante estadounidense en el programa de Jimmy Fallon. El presentador la invitó para hacerle una entrevista, pero lo que la intérprete no sabía es que durante su intervención le esperaba una sorpresa.

La cantante se había sometido unos días antes a una intervención con láser en los ojos que requería anestesia. Su madre la acompañó a la cirugía y estuvo con ella cuidándola después en su casa.

Y ahí empieza la broma: Swift está completamente atontada por la anestesia, diciendo y haciendo tonterías. Su madre saca el móvil y comienza a grabarla. Y son esas imágenes las que llegan a manos de Fallon, que se las pone a la joven durante la entrevista.

En el vídeo, Swift lleva unas gafas y un vendaje que protegen sus ojos. Quiere comerse un plátano, pero rompe uno de sus extremos y se pone a hacer pucheros como una niña pequeña: "Ese no es el que quería", se lamenta. Después, aparece tumbada en la cama, comiéndose la fruta, y su madre le advierte: "No te duermas comiéndote un plátano". La cantante, con aspecto todavía medio ido, le responde: "No estoy dormida. Mi mente está viva".

La cara de Swift después de que Fallon emita el vídeo es un poema. Le pregunta cómo ha conseguido las imágenes y se ríe, entre avergonzada y divertida. Y cuando el presentador intenta cambiar de tema y hablar del trabajo de la cantante, ella le interrumpe: "¡No puedo hablar de nada que no sea ese vídeo!". Ella misma cuenta que no es la primera vez que arrasa en las redes sociales con una grabación.

"Estuve en una fiesta hace un par de meses y me tomé dos mojitos y medio. Al día siguiente el 'trending' número uno en Twitter era #DrunkTaylor. Paso de cero a pensar que soy una maga en dos copas", contó entre risas.

La artista estadounidense, desde luego, sabe reírse de sí misma, y no parece demasiado preocupada por no aparecer perfecta ante sus fans. Lo que no sabemos es si ha perdonado a su madre por hacer públicas las imágenes de su 'cuelgue' con anestesia...