"Pepa Flores no irá a recoger el Goya de Honor, mandará a una hija". Lo dice el zaragozano Javier Barreiro, escritor y autor del libro 'Marisol frente Pepa Flores', una biografía autorizada por la propia actriz y cantante que se publicó en 1999. Ya descatalogada, fue muy exitosa y objeto de una adaptación televisiva para Antena 3 en 2009.

Retirada hace años, no solo del mundo del espectáculo, sino de la vida social (es dificilísima verla en público), la entrega de los galardones más importantes del cine español en su tierra natal, Málaga, vuelve a poner Pepa Flores -a Marisol para la mayoría de los españoles, incluso los más jóvenes, que siguen viendo sus películas-, en el candelero. Seguramente a su pesar, en opinión de Javier Barreiro.

"Siempre es bonito que se te reconozca, pero no creo que vaya a la gala, es lo que ha hecho siempre. Quiso retirarse y ha sido una decisión incontrovertible", sostiene Barreiro.

En su opinión, el premio es "justo, por su figura, por lo que significó en la canción, en el cine y en la sociología, porque fue un fenómeno más sociológico que artístico". "Sus películas, en general, son malas, salvo las primeras de Luis Lucia, que era un experto en el cine infantil. Y se salva alguna con Mario Camus, como 'Los días del pasado'. Pero añade Barreiro: "Hay que decir que ella fue una grandísima actriz, con condiciones extraordinarias para el canto, para el cine, para el trato personal".

"No soy amigo suyo ni la conocía antes de hacer el libro", recuerda. Aquel libro fue un encargo de Manu Leguineche, que el zaragozano aceptó, sobre todo, por lo interesante de la oferta económica. "Leyó mi libro sobre Raquel Meyer y le gustó, pero le costó convencerme". "Yo tenía mi concepto sobre Marisol", dice Barreiro. "Me caía muy bien. Era extraordinaria y fue mal empleada por las condiciones sociológicas del país".

"Cuando tuve escrito el libro, por mi cuenta y riesgo se lo mandé, y le dije que lo había escrito con respeto y objetividad, pero que si algo era mentira o inexacto, me lo dijera y lo cambiaría". Cuál fue su sorpresa cuando Pepa Flores llamó al zaragozano. "Fui a Málaga -relata-. Me invitó a comer en la pizzería de su pareja entonces. Vino su hija más desconocida (las otras, Celia y María, son cantante y actriz, respectivamente). "Finalmente rectificó muy poco del libro, y no precisamente las partes que me parecían más brutas". "También me dijo que no dijera su dirección. No quería salir al exterior, agradecía mucho los homenajes, pero evitaba mostrarse públicamente".

En cuanto a su giro vital, de niña prodigio a militante comunista y protagonizar uno de los posados para 'Interviú' más famosos de la historia popular de España, Barreiro cree que fue una manera de explicitar su ruptura con el pasado. "Exageró muchisímo. Y Gades tuvo un papel muy importante. Ella era muy influenciable. Primero por unos y luego por otros. Es como lo del hijo de un militar que sale comunista y al comunista le sale militar. Gades era Dios para ella. Desde la perspectiva de hoy parece imposible. Todo era una manera una manera de romper en público con lo anterior, pero tenía mucho de mentira".