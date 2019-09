Vetusta Morla adelanta el despegue de las fiestas del Pilar con su ritmo intenso en el FIZ

"Me gusta mucho el FIZ porque es en casa, ofrece una música diferente, alternativa, alejada del reageton y lo comercial, y además es un buen aperitivo antes del Pilar", decía María, una asidua a los festivales. La estrella de la noche, a priori, iba a ser Vetusta Morla. "También he venido por ellos, claro. Me gustan mucho: sus letras, su forma de cantar. Estudié un año en Huesca y su primer álbum me acompañaba todo el tiempo en el autobús".

Acababan de terminar su actuación Las Odio. Jesús Villagrasa decía: "Me han gustado, sí, tienen algo. Y también el grupo aragonés, In Materia; me recordaron en algunas cosas a Vetusta Morla, que me atraen por sus letras y por cómo cantan. Puedo confesarlo: algunas canciones me hacen llorar". Jesús deslizó una valoración de Las Odio. "Me han gustado, sí, por su energía y su personalidad". Otra María, María Espinosa, de la organización, decía que habían vendido 5.000 entradas y que todo transcurría como habían soñado. Sin conflictos.

Francisco quiso entregarse por completo al Festival de Música Independiente de Zaragoza (FIZ), que se celebraba anoche en varios escenarios, pero el principal fue la sala Multiusos. Ya acudió a oír a los aragoneses In Materia. Dijo que la banda era "cañera y divertida. Me conquistó".

Las Odio sorprendieron muy gratamente. Son cuatro chicas dinámicas, frescas, entregadas, que conectan con la gente, a la que le agradecerían "que cantaseis tanto con nosotras y que hayáis bailado tanto". A veces, estas roqueras graciosas y laboriosas también ensayan notas psicodélicas.

Silvia e Inma explicaron que oyeron el ‘playlist’ del FIZ y que se entusiasmaron con Las Odio. "Nos han gustado mucho. Nos han recordado a otros grupos como Los Punsetes, pero con un encanto propio", observaron.

Las Odio se manejaron muy bien; tocaron temas de su álbum ‘Autoficción’, avanzaron algunos temas del disco en el que están trabajando, e invitaron a la gente a mover el esqueleto y soltar algunas proclamas o soflamas: defendieron el ‘indie’ español y a los artistas de esa orientación, dijeron que tenía una mirada social y dieron rienda suelta a algunos de sus mejores canciones como ‘Impresora’ o la versión de ‘Cuchillas’, basada en una canción de Donatella Rettore. Inma, granadina, matizó: "A mí me sucede como a Silvia. Sigo a Vetusta Morla desde el principio. Mi canción favorita es ‘La deriva’. Los descubrí en Granada hace cuatro años. Las Odio, por otro lado, me han gustado mucho".

Amor Pérez Bea, actriz y pintora, reconocía que para ella el plato fuerte era el grupo que acaba de rodar un videoclip con la cineasta aragonesa Paula Ortiz. "Soy seguidora. Sobre todo de sus letras porque tienen mucha poesía". Salió el trío londinense Monarchy: batería, órgano-sintetizador y guitarra. Música electrónica en estado puro, pero marchosa y a la par elegante.

El plato fuerte llegó casi a las doce con Vetusta Morla. Tocan. Cantan. Escriben para una multitud de almas de la medianoche. Se acompañaron de proyecciones y ofrecieron un recital intenso. La gente lo coreaba todo. Todo.