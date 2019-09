Estas son las opciones de España para Eurovisión 2020

Tras el regreso de Operación Triunfo en 2017 y dos generaciones de triunfitos con los billetes asegurados para Eurovisión, que consiguieron, primero, Amaia y Alfred en 2018, y después, Miki Núñez en 2019, ha habido cambio de planes y RTVE ha decidido que designará de forma interna al candidato que se subirá al escenario de Róterdam en 2020 para representar a España, sin el proceso de preselección televisado de los últimos años.

Y, al parecer, la 65 edición de Eurovisión, que se celebrará los días 12, 14 y 16 de mayo en la ciudad neerlandesa, ya tiene candidatos sobre la mesa para España, con los que RTVE inició gestiones en el mes de junio aunque, por el momento, se desconoce quién será el elegido o la elegida.

Entre las posibilidades que baraja la corporación hay un nombre que no solo suena por segunda vez en el contexto del festival, sino que su dueña se postula como una de las favoritas para subirse al escenario, al menos, en término 'fan': Ruth Lorenzo, cantante y compositora, que se dio a conocer en el programa de televisión Factor X en 2008 y representó a España en 'Eurovision Song Contest' en 2014, consiguiendo un décimo puesto con el tema 'Dancing in the Rain'.

Tal vez el hecho de que este año el público no tiene opción de votar a su candidato favorito o tal vez porque Twitter es el hogar de cualquier debate, muchos fans de Eurovisión han querido mostrar su apoyo a la candidatura a través de la red social, convirtiendo en Trending Topic en España el hashtag #RuthLorenzoEurovision2020 y compartiendo actuaciones, recuerdos, fotografías, vídeos y testimonios de la artista, que también ha agradecido todo el apoyo demostrado.

El 2014 fue un año muy especial para los eurofans y ella siempre dijo que repetiría así que, a tope con #RuthLorenzoEurovision2020 pic.twitter.com/HeMh6uyXXJ — Patricia (@patrituits) September 22, 2019

Tuvo su gracia cuando lo hice, pero quiero que se cumpla jeje #RuthLorenzoEurovision2020 pic.twitter.com/NpwWTrHjjh — diego 🌹 (@diegaur) September 22, 2019

Otros nombres que se postulan como posibles representantes