C. Tangana vuelve apaleado con 'No te debí besar' junto a Paloma Mami

La estrella chileno-estadounidense Paloma Mami, con 1,3 millones de seguidores en su cuenta de Youtube, irrumpe este viernes en el mercado español con 'No te debí besar', en colaboración con C. Tangana.

Ambos han coescrito este tema, que ha sido producido por el intérprete de 'Mala mujer' junto a su colaborador habitual, Alizzz, y presentado con un sensual vídeoclip dirigido por Rogelio que lleva el sello de Canadá.

En el mismo, C. Tangana añade a su imaginario audiovisual la estética cinematográfica de los años 80 en una historia onírica de estructura circular, en la que el músico empieza y acaba apaleado a causa de su flirteo con Mami.

Desde su lanzamiento en junio del 2018, la chilena ha sobrepasado los 556 millones de reproducciones entre todas las plataformas de 'streaming' gracias a canciones como 'Not Steady', 'No Te Enamores', "Fingías' y 'Don’t Talk About Me', en los que se entremezclan urbano latino, r&b y trap/soul.

Para C. Tangana este es su primer tema inédito en el mercado desde el lanzamiento de 'Para repartir', así como desde la polémica por la cancelación de su concierto en las últimas fiestas de Bilbao por las "letras despectivas del rapero contra las mujeres", según explicó el Ayuntamiento.

"En mi música hay muchas mujeres, tanto en mis letras como en mis vídeos. No proyecto una imagen de la mujer; proyecto muchas. Las mujeres que me escuchan no son menos feministas que nadie. Son mujeres que eligen por sí mismas en qué roles de películas, canciones o novelas quieren identificarse", respondió por redes.

El artista madrileño terminó además celebrando "contra la censura" y el mismo día en que debía haberse celebrado su actuación inicial en Bilbao dos conciertos en una sala de la ciudad con el aforo completo.