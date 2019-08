C.Tangana actuará gratis en Bilbao después de que el Ayuntamiento cancelara su concierto por sus "letras machistas"

El rapero C.Tangana actuará el próximo sábado de manera gratuita en Bilbao "contra la censura institucional", en respuesta a la decisión del Ayuntamiento de cancelar su concierto anunciado para el mismo día en las fiestas de la ciudad por sus "letras machistas".

El músico madrileño ha publicado en Instagram una imagen del cartel anunciador del concierto, que se celebrará el sábado a las 20.00 en la sala Santana27, con entrada gratuita.

Junto al cartel, ha difundido un breve texto encabezado por la frase "censurar y prohibir no es la forma de actuar", que en poco más de una hora ha recibido más de 56.000 'likes' ('Me gusta').

"En mi música hay muchas mujeres, tanto en mis letras como en mis vídeos. No proyecto una imagen de la mujer; proyecto muchas. Las mujeres que me escuchan no son menos feministas que nadie. Son mujeres que eligen por sí mismas en qué roles de películas, canciones o novelas quieren identificarse", señala el rapero.

Y concluye citando a sus seguidores para el concierto: "Hablo mucha mierda en mi música. Yo no hago discursos para educar a nadie. Piensa por ti mismo. Nos vemos el sábado en Bilbao".

Previamente, C.Tangana ya se había dirigido a su público este jueves a través de las redes sociales para dar las gracias a quienes le han defendido, en un mensaje acompañado con un enlace a uno de sus viejos videoclips, titulado 'Pop Ur Pussy'.

Este tema fue descrito tras su lanzamiento como "un alegato artístico a favor de la libertad de género y sexual y que pone sobre la mesa el problema del género binario en la sociedad del siglo XXI".

El Ayuntamiento alegó para cancelar el concierto haber recibido quejas por letras despectivas del rapero contra las mujeres como "hago que tu puta se empache, hago que se calle y se agache", y señaló que no se podía dar visibilidad con dinero público a este tipo de mensajes.