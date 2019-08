El alcalde de Bilbao dice que, por "respeto a la mujer", no se podía permitir el concierto de C.Tangana con dinero público

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha afirmado que, si se cree en la "igualdad y el respeto a la mujer", no se podía permitir que el concierto de C. Tangana previsto para las fiestas de la capital vizcaína se pagara con dinero público. Además, ha recordado que el artista solo estaba precontratado, que no se le contrató finalmente porque "pasaba unas líneas rojas" con las letras de sus canciones, y ha precisado que el coste de la anulación ha sido "cero".

Según Aburto, se debe "tener en cuenta" que, para la Aste Nagusia, se contratan "decenas y decenas" de conciertos, alrededor de un centenar, y "se intenta traer los conciertos que sean más atractivos" para todos los públicos. "De hecho, era uno de los conciertos más esperados", ha apuntado.

Además, ha recordado que "hace, aproximadamente, mes y medio" que se anunciaron los conciertos "y nadie dijo nada". A su juicio, se debe tener en cuenta "cuál es el contexto en el que se produce". "Yo asumo la responsabilidad de lo previo y de lo posterior, y tomamos la decisión de no contratar", ha apuntado, en una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press.

Aburto ha recordado que el artista todavía no estaba contratado, sino que existía "una especie de precontratación" y, por ello, el Consistorio decidió, "en ejercicio de libertad, no contratar, por entender que se estaban pasando una líneas rojas".

"Si realmente creemos en unos valores, y desde luego creemos que la igualdad y el respeto a la mujer son valores en los que estamos trabajando desde muy diversas líneas y áreas, no podíamos permitir que con dinero público se hiciera este concierto", ha puntualizado.

El alcalde bilbaíno ha asegurado que C. Tangana "tiene un público fan de este tipo de música" y fue uno de los criterios para preseleccionarle. Sin embargo, al conocer "qué había detrás, en un contexto muy determinado", es cuando se adoptó la decisión de no contratarle.

"Si miráramos hacia atrás, no habíamos contratado a este artista, y por eso hemos tomado la decisión; por intentar ser coherente con aquello que pensamos.¿Que nos equivocamos al contratarle inicialmente? Insisto en que hay un contexto muy determinado, se toman muchas decisiones y se contratan decenas y decenas de conciertos y cuando somos conscientes de la cuestión sobre la mesa, tomamos la decisión", ha insistido.

La determinación de "no cerrar ese contrato" se adoptó, según Aburto, tras "una reflexión seria en el equipo de Gobierno y el equipo de fiestas". "Hubo un planteamiento absolutamente unánime, incluso con los partidos de la oposición, con los que no lo habíamos hablado previamente. Hubo algunas conversaciones, pero ha sido unánime, en ese sentido", ha indicado.

Libertad de expresión

Además, ha advertido de que mezclar la decisión del Ayuntamiento con la libertad de expresión es "un planteamiento equivocado". "Aquí nadie está hablando de libertad de expresión, sino de la libertad de un Ayuntamiento de contratar o no contratar".

"Soy un gran defensor de la libertad de expresión, que es un derecho con unos límites difusos pero, en todo caso, con límites. Si mañana hay un promotor que quiere traer a C. Tangana a Bilbao lo puede hacer, faltaría más, pero el Ayuntamiento, en ejercicio de su propia libertad, decide no contratar y lo hace en base a valores nucleares en los que creemos que debe fundamentarse una sociedad", ha manifestado. El coste de la anulación del concierto ha sido de "cero euros", según Aburto, porque "el contrato no estaba realizado".