¿Quién pone ritmo al mes de agosto?

Quién le iba a decir a Lola Índigo, la primera expulsada del renovado ‘Operación triunfo’, que se convertiría en una de las artistas españolas con más seguidores? Para muestra, el estreno de su nuevo tema, ‘Lola Bunny’, a dúo con Don Patricio y para cuyo vídeoclip se han inspirado en el clásico filme ‘Space Jam’. El cantante de ‘Contando lunares’ y la de ‘Ya no quiero na’ se han marcado un reguetón tan pegadizo como encorsetado. No aportan nada nuevo, de hecho la letra es tan simplista y naif que es mejor no prestarle atención, pero el resultado final ha gustado a sus miles de seguidores, que durante días mantuvieron el tema como tendencia en redes sociales y Youtube.

Atrás quedan aquellos años en los que agosto era un desierto discográfico. Los discos se publicaban en primavera u otoño, pero muy pocos, quizá con la excepción de locatis como Prince, se atrevían con el mes de vacaciones por excelencia. Ahora la tendencia ha cambiado y en agosto hay novedades, como el sencillo de Ariana Grande‘Boyfriend’, con la colaboración del dúo Social House. Un medio tiempo de r’n’b para bailar pegados escrito por Edgar Barrera (Maluma, Madonna, Jennifer López, Luis Fonsi), Steve Franks (Grande, López, Meghan Trainor) y Tommy Brow (exmiembro del grupo de productores Darkchild).

Rap 'buenrollista'

Tema interesante es ‘Tal vez’, que lanzaron el viernes Nil Moliner y Rayden. Moliner es un artista catalán de pop mestizo y optimista y Rayden un rapero de larga trayectoria que publica también libros de poesía. Juntos cantan un canción que denuncia las muertes de refugiados e inmigrantes en el Mediterráneo. Si Moliner poner la melodía, Rayden añade la profundidad que el tema requiere.

No podía faltar en el reproductor algo de K-pop, elproducto surcoreano que cuenta con decenas de miles de seguidores en España. Hyemin publica esta semana el remix del tema ‘Fate’, cantado a medias en inglés y a medias en coreano, y que es un ritmo moonbahton (mezcla de reggae y pop). Hyemin es una cantante surcoreana pero asentada en España, desde donde ha publicado ya tres sencillos en apenas unos meses. Cuenta con discográfica madrileña, Las Musas Music, y un misterioso equipo de producción llamado Wet Music Productions, del que no hay apenas información. Quedándose en España y mirando hacia los mercados latinos, Hyemin ha reconocido que su objetivo es crear un estilo musical diferente que la diferencie del resto de colegas surcoreanos. Por ahora, el éxito español parece tenerlo garantizado.

Y también hay novedades aragonesas este verano. In Materia ha publicado su EP ‘Navegando al cuadrado’, compuesto por cuatro canciones y que cuenta con la producción de Raúl Quílez (ganador de un Grammy latino por su trabajo con Paco de Lucía). In Materia actuó la semana pasada en Pirineos Sur y forma parte del cartel del FIZ, donde compartirá escenario con Vetusta Morla, Monarchy, Nunatak o Las Odio el 28 de septiembre.

Y los próximos días llegarán más novedades, como el tema ‘Harley’s in Hawaii’, de Katy Perry; el nuevo álbum de Slip Knot, Tori Kelly, Taylor Swift, Lana del Rey o Sheryl Crow. El 6 septiembre el grupo aragonés Amaral publica ‘Salto al color’ y se podrán escuchar los trabajos de Emily Sandé, Iggy Pop, Chrissie Hynde, Tove Lo, Liam Gallagher y Amaia. Entrado ya el otoño se esperan los álbumes de Estopa, Maldita Nerea y Melendi.