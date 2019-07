'Una de piratas', mucho más que un cuento infantil

"A través de mis cuentos doy salida a dificultades de la vida diaria de los niños en las que se pueden ver reflejados, en las que siempre hay una moraleja en positivo, y nos sitúa en el plano de la comprensión y aceptación, así como la resolución de conflictos de una manera pacífica". La jacetana Sofía Amores presenta en la Feria del Libro de Jaca su segundo cuento infantil auto editado, 'Una de Piratas', una historia ingeniosa y divertida en la que hay buenos y malos, con la que los más pequeños aprenderán a defender sus derechos de una forma pacífica y donde la solución viene dada por la aportación de cada uno de ellos. Un libro que es mucho más que un cuento infantil, ya que aporta valores que ayudarán a los más pequeños a resolver las diferentes situaciones que se irán encontrando en la vida cotidiana.

Sofía comenzó a escribir cuentos gracias a su hija Carla. “Cualquier elemento de su ropita, juegos, me sugerían historias tiernas y divertidas”, explica. Todos los cuentos “tienen su cabida y lugar y son fruto del momento que nos rodea, así que sin menospreciar los cuentos clásicos, mi mente creaba historias de realidades en las que no existen príncipes ni princesas, ni salvados ni salvadores, sino el grupo como base para construir entre todos realidades posibles y soñadas”. Precisamente su hija Carla es la protagonista del segundo cuento editado y puesto a la venta, porque tal y como reconoce, tiene varios escritos. Para su próxima obra no tiene duda, la protagonista será Martina, su segunda hija.

El barco Bravucón y el barco Fantasía, con sus tripulantes, centran la historia de 'Una de Piratas'. Una emboscada del primero obliga a Carla y sus camaradas a idear un plan con el que se librarán de los Bravucones de una manera ingeniosa y divertida sin que se de lugar ninguna pelea ni conflicto.

Este cuento “nos muestra la importancia del trabajo en equipo y a través del mismo poder extraer el concepto de inteligencias múltiples de H. Gadner que muestra como todos y todas tenemos una capacidad una habilidad por la que brillar”, explica Amores. Igualmente, “podemos enseñar a los/as niños/as a gestionar sus emociones de una manera divertida y al mismo tiempo que se den cuenta que todas las emociones son válidas”, añade. El cuento quiere contribuir a los principios de la coeducación incluyendo en el lenguaje los dos géneros y transmite la importancia de cultivar la paciencia en los más pequeños “haciendo alusión a la teoría psicológica de Demora de gratificación de W.Mischel”.

Pero el cuento no sólo se queda ahí. Sofía Amores desarrolla una serie de propuestas para padres y madres que les ayuden en su día a día con sus hijos. A raíz de la publicación de su primer libro en septiembre de 2015 y titulado ‘Popó’, ha impartido talleres para padres y madres de educación emocional a través de los cuentos, teniendo una gran aceptación y reconocimiento, así como varias conferencias para profesionales sobre ‘Cómo educar en la igualdad y no violencia a través de los cuentos’. A través de este cuento se desarrollan aspectos teóricos como la educación emocional, la educación en valores, la coeducación, el modelo pedagógico del constructivismo y las habilidades sociales. Todo el desarrollo teórico y práctico de los cuentos, es fruto de una amplia experiencia profesional como educadora social y trabajadora social, y una formación continuada sobre aspectos de la infancia.

Mañana viernes, a las 12.00 en el Espacio Joven de Jaca, presentará 'Una de Piratas' a través de un cuentacuentos, y después firmará ejemplares en la caseta de la Librería General. Se puede comprar en esta librería jaquesa, en Huesca en la Librería Anónima y La Casita de Marta y online en Amazón y www.lilaypepo.com.