Rock, tradición y flamenco en los festivales de Aínsa, Hecho y Graus

Los festivales de verano continúan desplegándose por Aragón y este sábado son numerosos en el Pirineo oscense, que se llena de música gracias a tres de estos encuentros. En Aínsa, que celebra la XXIX edición de su Festival del Castillo, el rockero estadounidense Elliott Murphy –con 33 álbumes a sus espaldas y más de 100 conciertos al año– actuará a partir de las 21.00 junto a su banda, en una noche en la que también sonará la música de los zaragozanos Esther y los Twangs, de las Crazy Dolls and the Bollocks, de los sobrarbenses Zapatiesto y del DJ Roll Over Moreno, todo por 25 euros. Estarán precedidos por dos actuaciones gratuitas, la de Daniel Lumbreras (a las 19.00 en el jardín del castillo) y la del grupo de música tradicional castellanoleonesa Mayalde (20.00 en la Plaza Mayor).

En Hecho comienza el Festival PIR de música y cultura pirenaica, que ya va por su 23ª edición. Será inaugurado a las 11.30 por el grupo Mosicaires, aunque el ritmo no parará hasta la madrugada. Las actuaciones nocturnas son las de Paloteau de Embún (a las 21.30) y Alidé Sans (0.00), precedidas por la sesión de cuentacuentos de Salamanchesa. En la comarca de la Ribagorza habrá flamenco este sábado por la noche gracias al festival Nocte, en el que actúa Aceitunita y Alejandro Montserrat con su espectáculo de flamenco fusión ‘Escondrijos de la vida’. Será a las 22.30 en el Jardín de Espacio Pirineos.

Jornada de música y teatro

Tras su inauguración de este viernes, continúa en el Camping de Zaragoza el encuentro de música negra Slap! Festival, que este sábado se alarga durante toda la jornada. Las puertas se abren a las 11.00, pero el primer concierto del día será el de Cuti & The Mogambos a las 13.00. A las 16.00, los últimos ganadores del Ambar Z Music, Rosín de Palo, actuarán en el escenario de la marca de cerveza, el mismo al que los británicos Speedometer se subirán a las 18.00.

Las actuaciones de la noche, las más esperadas por los aficionados del Slap! Festival, son las del canario Bejo (20.00), la de la banda madrileña de soul Freedonia (22.00) y la de las israelíes A-Wa (0.00), un trío de hermanas con ascendencia yemení que combina música tradicional de ese país con hip hop y electrónica.

El festival de teatro alcañizano Platea de Verano tiene este sábado su inauguración con la interpretación de ‘Crimen & telón’, una mezcla entre la sátira y el ‘thriller’ de la compañía madrileña Ron Lalá en la que un detective tendrá que investigar un dramático suceso: la muerte del teatro. Será en el Castillo de Alcañiz a las 23.00, con entradas a 12 euros.