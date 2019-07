El aragonés Antonio Burillo es, junto al cordobés Juan Carlos Fernández, la parte creativa de la firma The 2nd Skin Co., en marcha desde 2006 y que vuelve a la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, en la que no faltan desde 2015. El próximo martes, presentará en la pasarela madrileña ‘Atelier’, colección compuesta por 36 prendas "que está inspirada en nuestro propio espacio de trabajo, con el taller como protagonista", avanzó el zaragozano.

Medias construcciones, modelos muy drapeados, con mucha costura y una amplia selección de tejidos. Podremos ver el martes mikados, rasos, gazar estampado, satenes, organzas de seda natural, pallets y micropallets, tafetanes..., en una colección que mezcla artesanía con el prêt-à-porter.

Burillo avanzó parte de lo que podrá verse el martes, aunque la colección se guarda en el mayor de los secretos. "Habrá prendas que mostrarán ese proceso de trabajo en taller, que va del patrón al tual (prototipo en tela de algodón), otra vez el patrón y ya la prenda final. Por otro lado, son prendas con una paleta de colores muy específica, con el fucsia, azul (petróleo, cielo y marino), rojo...". Colores muy presentes en la alta costura.

Burillo y Fernández pusieron esta empresa en marcha en el año 2006. The 2nd Skin Co. se centra en dos líneas según su confección. La de prêt-à-porter se distribuye en una seleccionada red de tiendas multi-marca, con prendas que destacan por su estilo urbano, contenido y en las que se aprecian detalles de confección que se adaptan a la mujer de cualquier edad.

La colección ‘Atelier’, que forma parte de la segunda línea, está compuesta por trabajos hechos a medida y modelos exclusivos. Este servicio de costura, destinado a quienes apuestan por un producto único, de diseño personalizado y materiales exquisitos, abarca desde vestidos de novia y trajes de ceremonia, a modelos de noche y que incluye prendas que requieren un patronaje exclusivo.

Entre las VIP que han llevado sus diseños destacan internacionalmente Jennifer López, Paz Vega, Jessica Biel, Zendaya, Sia... En España, han llevado sus prendas Eugenia Silva, Belén Rueda, Eva Gonzalez, Isabel Preysler, Paula Echevarría o Mar Flores, entre otras.

Para Burillo, formar parte de la pasarela madrileña es un sueño cumplido: "Desde muy pequeño, cuando estudiaba en Nacho Latorre, mi sueño era desfilar en Cibeles, como antes se llamaba. Cuando nos llamaron la primera vez pensamos: “Por fin hemos llegado”".