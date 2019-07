Intriga, amor, historia y feminismo, diez novelas para disfrutar en verano

Se acercan las vacaciones de verano y ante estos días de ocio hay que hacer sitio en la maleta para historias de intriga, amor, historia y feminismo que llenan las páginas de las siguientes diez propuestas literarias:

'Lluvia fina', de Luis Landero (Tusquets)

Inspirada en un suceso que leyó en la prensa, la última novela de Landero cuenta cómo Gabriel, tras mucho tiempo sin apenas tratarse con sus dos hermanas, decide llamarlas y reunir a toda la familia para celebrar el 80 cumpleaños de la madre e intentar así reparar los viejos rencores que los han distanciado durante tantos años.

'La poeta y el asesino', de Simon Worrall (Impedimenta)

Una novela que relata una de las falsificaciones más famosas de la historia, la de un poema desconocido de Emily Dickinson que fue subastado en Sotheby's en 1997. El falsificador y asesino de este libro es Mark Hofmann, un manipulador nato, un maestro de la psicología humana con el que el autor explora el filo que separa arte y artificio, genialidad y locura.

'El amor de la señora Rothschild', de Sara Aharoni (Lumen)

Con esta novela, el lector asiste a los orígenes de la fortuna de los Rothschild en el gueto amurallado del barrio de los judíos en el Frankfurt de finales del siglo XVIII. Una historia que cuenta la mujer y madre de los primeros miembros de una de las familias más determinantes de la historia de Europa.

'Recuerdos del futuro' de Siri Hustvedt (Seix Barral)

La última Premio Princesa de Asturias de las Letras escribe una novela sobre Nueva York y los años 70, sobre el papel de la mujer en el arte, el patriarcado y sobre cómo escribir.

'Largo pétalo de mar', de Isabel Allende (Plaza y Janés)

La escritora chilena se acerca por primera vez a la guerra civil española y al exilio republicano en su literatura a partir del episodio de la llegada a Chile del Winnipeg, el navío con más de dos mil españoles que arribaron al país andino fletado por Pablo Neruda en 1939.

'Variaciones Enigma', de André Aciman (Alfaguara)

Tras el éxito de 'Llámame por tu nombre', libro en el que se basa la película 'Call me by your name', Aciman explora en esta novela el erotismo, el amor y la nostalgia a través de Paul, desde su adolescencia en Italia hasta su madurez en Estados Unidos.

'La casa alemana', de Annete Hess (Planeta)

A partir de los documentos sonoros del primer juicio contra los responsables de Auschwitz, la autora reconstruye desde la perspectiva de una joven alemana traductora del polaco esta vista que se celebró entre 1963 y 1965 y que enfrentó a los alemanes con su pasado.

'Las flores perdidas', de Alice Hart Ringland (Salamandra)

La niña australiana Alice Hart se despierta en el hospital tras un incendio que ha arrasado su casa, le ha arrebatado a sus padres y la ha dejado muda. Su único familiar es la abuela paterna, June, que dirige una plantación de flores en la que acoge a mujeres que atraviesan circunstancias complicadas.

'Si esto es una mujer', de Lorenzo Silva y Noemí Trujillo (Destino)

Primera entrega de una probable nueva saga de novela negra protagonizada por la inspectora de homicidios Manuela Mauri, que tendrá que afrontar un difícil caso inspirado en un suceso real ocurrido en 2003: el asesinato y descuartizamiento de una prostituta nigeriana cuyos restos fueron arrojados en varios contenedores de basura.

'Reikiavik', de Pablo Sebastiá Tirado (Reino de Cordelia)

Desde los bajos fondos de Barcelona, a la Sicilia más sórdida y a una Islandia fría y tecnológica en los años previos a la crisis, esta novela habla de la mafia que controla el juego, el tráfico de drogas y la prostitución, objetivo de un 'liquidador' al que acompaña un gigantesco rottweiler de color azabache.