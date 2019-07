'Ice Cream', el nuevo single de Mika perfecto para la época veraniega

El cantante británico Mika ha lanzando el single de su nuevo disco, 'My Name is Michaek Holbrook', que saldrá a la venta el 4 de octubre. Bajo el título 'Ice Cream', su sencillo llega en el momento perfecto, en pleno arranque del verano y sumergidos todavía en la ola de calor que azota a toda Europa -y con especial fuerza a Zaragoza-. El videoclip, impregnado de la estética de los 80, parece que de momento está teniendo una gran acogida entre los seguidores del artista.

Además, Mika también ha aprovechado, como recoge hola.com, para anunciar los destinos de su próxima gira, que comenzará el 10 de noviembre en Londres y llegará a dos ciudades españolas.

Cualquiera en estas fechas se podría sentir identificado ya que, como explica el cantante, su inspiración para el tema -el último que compuso del disco- vino de un día de intenso calor en Italia. Las imágenes, que están cosechando aplausos por la variedad de personajes que presentan, muestran a diferentes personas sufriendo las altas temperaturas del verano.

Mika actuará en Barcelona el 12 de noviembre en la sala Razzmatazz y al día siguiente en Madrid en La Rivera. Las entradas para ambos eventos ya están disponibles.