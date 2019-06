Las aventuras de 'Mayra Brócoli' y 'Orchids to Dusk', el videojuego diferente.

¿Aún no conocéis... Mayra Brócoli. 'La cena más rica del mundo'. Y 'La estrella invisible'?

Dos autores aragoneses David Lozano y David Guirao han vuelto a unir su talento para ofrecernos una historia que esta vez… serán muchas historias. Con el buen sabor de boca que nos dejo la Feria del Libro, no podéis dejar de anotar los dos títulos que de esta niña curiosa, inteligente y aventurera ha publicado ya la editorial Edebé.

Mayra es una niña hospitalizada con una "rara enfermedad” que trata de dar a sus aburridos y largos días convalecientes un sentido, un fin… llenarlos de aventura y, de paso, ayudar a los que lo necesitan. Junto con sus amigos de 'Comando Panceta' descubrirá el misterio que albergan los pasillos y salas del hospital, especialmente 'El vestuario de los ausentes': un uniforme de cartero, una sotana, un traje de buzo, vestidos de fiesta, una toga de juez, equipamiento de atleta, botas de jinete… cientos de prendas que encierran el misterio de sus dueños en el pasado y una gran aventura.

Mayra Brócoli con sus compañeros el Tripas y el Intrigas se enfrentarán a todo tipo de situaciones en esta 'cena más rica del mundo' y en 'la estrella invisible'.

'Orchids to Dusk', un videojuego muy especial

Cuando pensamos en videojuegos enseguida nos vienen a la mente palabras como acción, violencia, deportes, disparos, objetivos… Las modas y las grandes compañías han impuesto un modelo de videojuego en el que competir, superar al adversario, ganar… son siempre el destino final.

'Orchids to Dusk' es algo diferente. 'Orchids to Dusk' es una breve experiencia contemplativa de Pol Clarissou con música de Marskye. Eres un astronauta varado en un planeta alienígena, con solo unos minutos de vida. Puedes hacer lo que quieras. Puedes moverte libremente por todo el planeta, descubrir su fauna y su flora. No hay ninguna meta que alcanzar. No hay nada que hacer. Simplemente jugar. Sorpresa, perplejidad, extrañeza, curiosidad… todo eso y más sentiréis si os atrevéis a entrar en esta aventura narrativa.