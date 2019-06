La Beyoncé aragonesa acerca el ritmo de la diva del pop a Zaragoza

Ella no nació en Houston, sino en Zaragoza, pero desde que escuchó ‘Crazy in love’ cuando tan solo tenía 10 años, comenzó a sentirse identificada con uno de los iconos más adorados y respetados de la música contemporánea. Desde ese momento, supo que el canto y la danza se convertirían en una de sus pasiones. Ahora, tras años de formación y esfuerzo, ha logrado transformar sus sueños en realidad y pronto subirá a un escenario para hacer lo que más le gusta. Ella es la Beyoncé aragonesa y promete poner a bailar y a cantar a todo el Teatro de las Esquinas los próximos días 5 y 6 de julio (20.30), en su espectáculo tributo a la diva del pop, ‘QueenB Beyoncé Tribute’, que más adelante llevará por toda España.

Alicia Gasión es zaragozana, tiene 27 años y se declara fan absoluta de Beyoncé. Aunque estudió Marketing e Investigación de Mercados, no ha dejado de formarse en diversas disciplinas artísticas desde que era muy pequeña. Con tan solo 12 años empezó a asistir a clases de baile -desde clásico, hasta urbano, pasando por latino- y pronto se inició también en el canto. Pero lo que surgió como un hobby, acabó por convertirse en su forma de vida. Hace un tiempo, decidió dejar su empleo y hacerse autónoma para poder compaginar su labor como experta en marketing digital y sus trabajos como bailarina y cantante, pero sobre todo, para poner en marcha su gran proyecto artístico en homenaje a su ídolo.

“No solo soy fan de Beyoncé, sino que es uno de mis referentes artísticos, tanto por su música como por los valores que ella defiende, por su forma de trabajar… Siempre me ha gustado cantar sus canciones y, hace un tiempo, se me ocurrió la idea de hacer un tributo. Hay mucha gente que no se puede permitir ir a uno de sus conciertos en España porque son entradas muy caras y suele venir siempre un único día. Pensé que podía ser interesante, pero me preguntaba: ‘¿cómo lo hago?”, señala Alicia Gasión.

Entonces, la suerte se cruzó en su camino y conoció a los socios de Factory Producciones, que tras haber trabajado con ella en algunos espectáculos, decidieron escuchar su propuesta. “Me reuní con ellos, pero yo ya tenía el proyecto superavanzado porque tenía la sensación de que iba a salir y me había puesto en marcha. Ya tenía pensado cómo iba a ser, las canciones, la idea del espectáculo, incluso había preparado un plan económico”, recuerda Alicia. No solo convenció a los productores, sino que estos le propusieron coproducir el show con ellos.

A partir de ese momento, en verano del año pasado, Alicia y sus socios se pusieron “a trabajar como locos” para elegir el elenco de bailarines -algunos de ellos compañeros suyos de la Compañía de baile profesional Virgina Bernabeu- y comenzar con los ensayos: “Fuimos reuniendo a todos los bailarines, empezando a crear las coreografías y a desarrollar todo el espectáculo”.

Música con mensaje

‘QueenB’ es un proyecto levantado con mucho mimo y dedicación, no solo a nivel artístico, sino también social, ya que pretende lanzar un mensaje al público, tal y como comenta Alicia Gasión: “La música y la danza urbanas nos permiten llegar a un público más joven y tratamos de transmitir un mensaje que va muy a la par del que Beyoncé va transmitiendo, que es básicamente el de aceptarnos cada uno como somos, estar orgullosos de nosotros mismos, luchar por ello y reivindicar causas sociales como la igualdad entre hombres y mujeres, entre razas o entre condición sexual”.

En el show se podrán escuchar temas míticos de la diva del pop y el R&B, como ‘Single ladies’ o ‘Crazy in love’, interpretados en directo por Alicia y acompañados de coreografías muy fieles a las de Beyoncé, con un potente elenco de bailarines. “Lo que Beyoncé hace es enriquecer sus temas con versiones, es muy raro que en una de sus giras interprete una canción exactamente igual a como aparece en el disco. Entonces, nosotros nos hemos ido por esas versiones que ella ha hecho en sus conciertos y hemos reproducido al milímetro y de forma muy fiel todo lo que ella hace, desde las coreografías hasta el vestuario, para transmitir su esencia siendo muy rigurosos”, explica Alicia.

El estreno en Zaragoza, el viernes 5 y el sábado 6 de julio (20.30) en el Teatro de las Esquinas, será solo el primer paso de un espectáculo que Alicia y su equipo esperan llevar a partir de septiembre por diferentes puntos de España. Además, la artista ya está preparando otros proyectos creativos, entre ellos, sus propias canciones, que lleva tiempo componiendo y que espera poder lanzar en los próximos meses.