Si vas a ver 'Aladdín', atento al tráiler: el 'remake' no es fiel a la película de Disney

1

Una banda sonora especial

Merecedora de dos premios Oscar (Mejor banda sonora y Mejor canción original), la BSO de la cinta de animación merecía estar presente en el 'remake'. Así, en esta adaptación no faltarán los temas míticos, como 'No hay un genio tan genial' o 'Un mundo ideal'. Este último, escrito por Alan Menken y Tim Rice en la versión original, tendrá la voz de la ex concursante de Operación Triunfo Aitana Ocaña y el antiguo miembro de One Direction Zayn Malik. También habrá temas nuevos, entre ellos, uno en solitario de Yasmín, la única princesa Disney sin tener una canción propia.