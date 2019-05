'El sobre verde': zarzuela sin caspa y con equipo aragonés

"Le hemos quitado la caspa a la zarzuela", asegura el aragonés Alberto Castrillo-Ferrer, que se dice "emocionado" con 'El sobre verde', la adaptación de la obra de Jacinto Guerrero que ha dirigido y que se pondrá en escena los próximos 30 y 31 de mayo (20.30), en el Teatro Principal de Zaragoza. El montaje, rompedor en su época y adaptado a nuestros tiempos con las herramientas teatrales del siglo XXI, cuenta además con un numeroso equipo aragonés. Amén de Castrillo-Ferrer al frente, del elenco forman parte los actores Laura Plano, Rafa Blanca, Rafa Maza y J.J Sánchez; el vestuario corre a cargo de Arantxa Ezquerro y la iluminación es cosa de Josema Hernández de la Torre. Además, la Orquesta Sinfónica de Zaragoza interpretará la música en directo desde el foso del Principal.

Alberto González Lapuente, coordinador de la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, productora del espectáculo, destacó precisamente el apartado sonoro (con la dirección de Nacho de Paz), ya que 'El sobre verde', estrenada con gran éxito en Barcelona en 1927, fue una zarzuela rompedora para la época, que mezclaba ritmos tradicionales zarzuelescos, como el chotis, con toques de charlestón o tango, muy de moda entonces, o el jazz. "'El sobre verde' tiene una sonoridad jazzística que requiere esfuerzo para una orquesta convencional porque se sale del repertorio habitual", dijo González Lapuente. "Es un montaje que empieza en zarzuela, con las organilleras, y termina en jazz", añadió Castrillo-Ferrer.

'El sobre verde' narra la historia, con resabios de picaresca, de dos amigos -"una suerte de Don Quijote y Sancho Panza golfos", describió el director- a los que les toca la lotería y prometen hacer grandes cosas con el dineral que les ha caído en suerte. Pero finalmente viajan a Nueva York y se lo gastan todo. El resultado es una zarzuela "muy moderna", que deriva hacia otros géneros adyacentes como la revista o la opereta musical sin bien, avisó Castrillo-Ferrer, "quien quiera encontrar la verdadera zarzuela también la tendrá". El elenco actúa, canta y baila hasta 18 coreografías en lo que GonzálezLapuente describió como "un esfuerzo monumental de los intérpretes".

"Hoy en día programar zarzuela es una operación de riesgo porque el ecosistema no es amigable; las zarzuelas son una rareza"

'El sobre verde', de paso, está sirviendo para generar una reflexión sobre la zarzuela, que no vive su mejor momento. Con un teatro en Madrid dedicado específicamente al llamado 'género chico', pero con la Gran Vía plagada de musicales, apenas hay hueco para estas obras tan típicamente españoles, de las que el representante de la Fundación Guerrero opina que "si tienen futuro, y han de tenerlo, es porque son nuestro patrimonio, pero deben tener calidad". González Lapuente sueña con ver "la zarzuela al lado del 'Rey León'", pero considera que programar este género es hoy en día "una operación de riesgo porque el ecosistema no es amigable; las zarzuelas son una rareza". Castrillo-Ferrer añadió otro motivo de su arrinconamiento: "Cuando yo estudié en la RESAD no dimos nada de zarzuela. Es un olvido dramático en los estudio dramáticos". Para González Lapuente, además, "la zarzuela tuvo en España una agonía muy mala, fue desapareciendo en España en los años 40, con montajes muy malos, que instalaron el recelo en el imaginario colectivo".

Fernando Rivarés, consejero de Cultura y Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, que hizo de anfitrión en la presentación de este martes, apostó desde lo público por este género y, en concreto, por 'El sobre verde' porque fue una zarzuela "en la que por fin desaparecieron los prototipos". Asimismo opinó que este género merece ser revisado, "igual que, por ejemplo, una ópera de Verdi no se representa como en los tiempos de Verdi".