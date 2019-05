¿Cómo suena el acordeón mesotónico inventado en Zaragoza?

Cuenta Ander Tellería (San Sebastián, 1988) que inventó un nuevo instrumento "por error". Que su idea era tunear su viejo acordeón para lograr los sonidos mesotónicos (con una afinación diferente y que recuerda a los viejos órganos) típicos del Renacimiento. "Pero una parte del acordeón no podía cambiarse, así que me dije: 'Vale, esa parte no la utilizaré y tocaré con el resto'. Pero durante una colaboración con el compositor Juan José Eslava me dijo: '¿Que tienes dos afinaciones en un mismo instrumento?' Eso es oro puro'. Y así, escribió la primera de las obras para mi acordeón, con dos afinaciones", cuenta el profesor del Conservatorio Superior de Música de Aragón.

NOTICIAS RELACIONADAS Un coro de... profesores de coro

Ese era un primer prototipo, en el que Tellería invirtió todos sus ahorros. "Fue un trabajo laborioso. Consulté también con la musicóloga Itziar Larrinaga y fui trabajando con ese acordeón hasta que vi que la mejor solución era cambiarle las lengüetas, que yo pudiera abrirlo y meterle otras. Ahora las posibilidades del instrumento se han disparado: puedo tener mi mano derecha en una afinación y la izquierda en otra; el mismo intervalo musical puede sonar de cuatro maneras diferentes. Imagínese lo que supone eso para un compositor contemporáneo". Así suena el acordeón:

¿Y cómo reacciona el público cuando escucha por primera vez el instrumento? "Con sorpresa. Sobre todo cuando interpreto las danzas del Renacimiento, con el sonido que se podía escuchar hace 500 años". Entonces no existía el acordeón, se interpretaban con el órgano, pero el instrumento de Tellería ha logrado recuperar esos sonidos. "Además, el acordeón es un instrumento que nos es muy cercano, que relacionamos con canciones alegres y bailables, pero la posibilidad de poder interpretar con él canciones del Renacimiento le otorga un aspecto aún más interesante".

Ahora, Ander Tellerría podrá investigar las propiedades del instrumento gracias a la beca César del Laboratorio de Sonido de Etopia, en Zaragoza. "La beca tiene dos partes, por un lado investigaré qué sucede en el acordeón de manera acústica y cómo afectan al instrumento los cambios que he realizado. Por otro, podré grabar en el Laboratorio de Sonido un álbum". En este nuevo trabajo, el segundo en su carrera, Tellería incluirá solos de acordeón, temas con el cuarteto vocal zaragozano Tetraphylla Ensemble y también estará Ana Margules, intérprete de flauta de pico. "En el álbum estarán los temas compuestos específicamente para el acordeón mesotónico, de Juan José Eslava, del alemán Johannes Sachner y del aragonés Jesús Torres.