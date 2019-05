Los que mueven el piano

Quizá el zaragozano José Manuel Molina sea el único a quien no le hace gracia ver cómo un piano cae desde una ventana en los dibujos animados. Transportar con mimo estos instrumentos, desde el de formato vertical al enorme (y carísimo) piano de cola es su profesión. Y se transportan más pianos de lo que pensamos: este martes ha preparado el instrumento, en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, para la gala del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que preside la Reina Letizia. Y, el pasado fin de semana, Molina tuvo que llevar un piano de cola desde la quinta planta del Teatro Principal hasta la plaza del Pilar, para las actividades del Día Mundial de la Danza. "Es una labor complicada, porque son instrumentos muy valiosos y hay que montar y desmontar en el menor tiempo posible. Pero tenemos comprobado que un piano se puede llevar incluso a los lugares más remotos", destaca.

La empresa Transpianoszgz está dedicada dedicada al transporte de pianos desde hace más de 40 años, colaborando con el Ayuntamiento de Zaragoza, conservatorio superior de Aragón, Auditorio de Zaragoza, Zingla pianos y Sala Rono servicios, entre otras. "En el Auditorio, hemos puesto piano para intérpretes como Maria Pires, Michel Camilo, Lang Lang, Barenboim..., y llevamos también, a través de la empresa aragonesa Zingla Pianos, este instrumento en giras de diferentes artistas, como Pablo López, Luz Casal, Pasión Vega, El Cigala... Con el buen tiempo empezaremos con los festivales de verano, tocando el cielo en el Balneario de Panticosa, Pirineos Classic, en Canfranc; Pirineos Sur, en Sallent o Festival de Benasque", enumera Molina.

Transporte de un piano en Panticosa Transpianoszgz

No es fácil transportar esos instrumentos de 88 teclas. Para el Día de la Danza, a las 9.00 tenía que estar el equipo de Molina en el Auditorio. El gran piano de cola debía ser desmontado para poder ser bajado desde la quinta planta del edificio. Eso supone, en la mayoría de ocasiones, tener que quitar las patas, la lira de los pedales (para ello disponen de un aparato especial) y montarlo en una grúa que permite subir y bajar escaleraa. "Los pianos de cola tipo Steinway son los más caros, pueden costar entre 120.000 y 14.000 euros -explica Molina-. El más valioso que hemos tenido que mover fue un Stainway de gran cola que trajeron al Auditorio. En la sala zaragozano se cuenta con tres pianos de este tipo, pero Grigory Sokolov quiso traerse el suyo. En el caso de Krystian Zimerman, también se trajo el suyo, que además venía tuneado, algo había hecho el intérprete en el instrumento y parte estaba tapada, para que no pudiésemos ver nada. En otra ocasión, tuvimos que ir a buscar a Tarragona, donde reside un pianista, su instrumento para un concierto en Zaragoza. Y mover un piano es caro, ese transporte costó 1.400 euros, pero hay artistas que no escatiman gastos".

Transporte de un piano al Museo del Foro, en Zaragoza Transpianoszgz

Molina ha tenido que subir pianos a los lugares más extraños. "Hemos llevado instrumentos al monasterio de San Juan de la Peña, un castillo en Huesca al que tuvimos que acceder con un camión. Hemos puesto pianos en la laguna de Gallocanta, los hemos llevado hasta Panticosa...". Pero, curiosamente, lo más difícil es mover el piano en una mudanza en la ciudad. "Es necesaria una grúa, si es de cola hay que desmontarlo también, pedir permisos para poder hacer el transporte, lo cual obliga a estar a las tres de la mañana en plena calle...". Entre las mudanzas más remarcables, José Manuel Molina destaca el transporte de los pianos de la artista Pilar Lorengar desde Madrid hasta el Conservatorio de Zaragoza, a petición de la familia.