Larga velada de tiendas y tenderos

Había para elegir. Los que deseaban encontrar complementos vintage tenían su ruta; los de la moda actual, hasta 14 establecimientos. Y había recorridos también para los aficionados al arte, comida gourmet, salud.. En total, 50 establecimientos y 60 rutas conformaron la Noche de las Tiendas Creativas, que tuvo lugar en el Casco Histórico de Zaragoza. Comenzó a las 20.00, cuando habitualmente cierran los establecimientos, y se prolongó hasta bien entrada la madrugada, ya que algunas tiendas de la zona de la Magdalena incluyeron actuaciones en directo.

En Ohrigen (Santa Lucía, 5), los clientes pudieron disfrutar de una degustación de productos veganos, que incluían chorizo, diversos tipos de quesos y embutidos..., "todo sin carne, aunque lo parezca", destacó Javier Garcinuño, el propietario. No daba abasto a atender a los que se acercaron a saludar y a conocer la tienda, como las hermanas Montse y Erika Lanero, que compraron una crema y se llevaron de regalo incienso del Tibet. "Es una noche para disfrutar, hemos comenzado aquí la ruta y la terminaremos, seguramente, en La Magdalena", decían.

Dos clientas, en la tienda de bienestar Ohrigen. ARANZAZU NAVARRO

Picoteo y regalos

A poca distancia estaba Unaocaloca (San Pablo, 151), establecimiento de economía circular que crea nuevos objetos a través de materiales reciclados. Pilar Mesiones, su propietaria, diseña lámparas con corbatas, cactus con telas... "y hoy cumplimos nuestro primer aniversario. Hemos querido celebrarlo en esta noche de los tenderos". Había picoteo, vino y los clientes se llevaban una bolsa de regalo. Rut Martínez se había acercado para ver algunas de las prendas, como un chaleco creado a partir de corbatas. "Por ahora, quería acercarme a esta tienda, pero creo que voy a hacer una ruta", dijo.

Ambiente en el establecimiento creativo Unaocaloca. ARANZAZU NAVARRO

En la misma calle, en el número 26, la tienda vintage El Tupé Asesino también tenía cena para los clientes, que se acercaron a conocer sus diseños de estilo rockabilly. Allí estaba Silvia Pujal, creadora de la página Blogssipgirl.blogspot.es. "No conocía el lugar y me voy a comprar algo, seguro", le dijo a Lois Alonso, responsable de la tienda. Y desde Cariñena habían venido Ana Ferrando y Daniel Sanz. "Esta es nuestra primera noche creativa, no sabíamos que había tantas tiendas abiertas", destacaron.

Coincidió con la jornada la inauguración oficial de Foto Experience (Las Armas, 44), espacio que ofrece diferentes ambientes y decorados para realizar fotografías libres o asesorados por profesionales. Su propietaria, Pilar Lorén, se mostraba feliz de poder participar en la jornada, "para dar toda la vida posible al barrio. Nuestra propuesta es diferente, este establecimiento es para reservar con el fin de hacer fiestas y sesiones privadas en las que la fotografía es parte importante, por eso hay tantos ambientes", dijo. En su local, donde hubo una ‘masterclass’ de maquillaje, se habían instalado, además, tiendas pop-up, como Bruno Solano Encuadernaciones, Japindes –de venta de productos japoneses– y la recién creada Ilumina con Encanto.

En Foto Experience había clientes disfrazados. ARANZAZU NAVARRO

La noche era fría, pero la velada se fue calentando conforme avanzaron las horas. Se notó una gran afluencia de público en establecimientos como DeTarros (Torrenueva, 30), de venta a granel de productos de alimentación ecológica. La tienda de Lidia Vicente y Óscar García contaba con una mesa de degustación con tres tipos de tortilla (deliciosas), vino y bizcocho de chocolate. "También buenísimo", comentaron Ainhoa Gómez y Paula Solanilla, que habían acudido a conocer la tienda. "Noches como esta son una oportunidad para hacer compras diferentes".

Venta de productos a granel en DeTarros. ARANZAZU NAVARRO