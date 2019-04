Isabel Peña se embarca, de nuevo junto a Sorogoyen, en una serie policíaca

La guionista Isabel Peña se ha embarcado de nuevo en un proyecto junto al cineasta Rodrigo Sorogoyen, con quien ha escrito 'El Reino' (2018) o 'Que Dios nos perdone' (2016), pero en esta ocasión no será un largometraje como los anteriores, sino una serie de televisión policíaca.

Precisamente los dos guionistas, que suelen escribir al alimón los guiones de sus últimas películas, se conocieron haciendo series pequeñas de bajo presupuesto.

Pero esta serie es "más tosca" que las anteriores, tanto, ha reconocido, que ambos se sienten "ahogados" con el volumen de trabajo; "impresionados con la que, según sus palabras, están liando y, ante todo, "muy contentos".

Peña (Zaragoza, 1983), Premio Goya al Mejor Guión junto a su compañero profesional por la película 'El reino', ha participado en el ciclo 'Las películas de los demás' en Zaragoza, donde ha comentado el largometraje 'Senderos de gloria' (1957), de Stanley Kubrick.

Las películas del director estadounidense, considerado uno de los más influyentes del cine del siglo XX, han calado "muchísimo" en la trayectoria de Peña como guionista, de ahí que la haya escogido para comentarla en este ciclo.

"Recuerdo ver 'La naranja mecánica' con catorce años y no entender absolutamente nada, pero había algo que me ruborizaba y que me interesaba muchísimo, y que despertó ya el interés en mi cerebro adolescente", ha manifestado.

Eran películas que, sencillamente, le hipnotizaban, como 'Senderos de Gloria', un largometraje que más que pacifista es antibelicista, ha matizado, para añadir a continuación que lo que más le gusta de la cinta es cómo se retrata a los militares, aunque "podría corresponderse también con un reflejo de los políticos, y esa cosa como escurridiza que tienen para salirse con la suya".

Sobre el thirller político 'El reino', la primera gran producción que denuncia la corrupción, Peña ha afirmado que la gente tenía ganas de ver una película así. "Casi todas las veces que se habla de la película me dicen que era necesaria", ha abundado.

Y ha detallado que realmente lo que motivó el guión fueron las ganas de conocer a los seres humanos que había detrás de las tramas corruptas y, en especial, las historias que llevaron a sus protagonistas a actuar de esa forma y a acabar en la cárcel, porque "no son extraterrestres o monstruos"

Por otro lado, Isabel Peña ha comentado que espera ver este año el estreno de la película que ha surgido del corto 'Madre', nominado a los Oscar, y que está prácticamente terminada a falta de los últimos retoques de postproducción.

De un thriller psicológico, Peña y Sorogoyen han pasado a hacer un drama y una "historia de personajes".

"Visto el corto lo suyo era haber hecho un thriller, pero no nos apetecía ni es lo que más nos gusta el mundo. Le dimos vuelta y nos hemos centrado en la historia de Elena, y cómo es su vida y sus pequeños momentos", ha explicado.