Megan Montaner: "Rodar ‘La caza. Monteperdido’ fue como estar en casa"

La actriz Megan Montaner (Huesca, 1987) es la protagonista de la serie ‘La caza. Monteperdido’, que La 1 emite la noche de los lunes en horario de máximo audiencia. El ‘thriller’ de Televisión Española, que consiguió en su debut una buena acogida por parte de la audiencia, se ha convertido en el mejor estreno de ficción de la televisión pública desde septiembre de 2017, cuando llegó a la parrilla ‘Estoy vivo’.

¿Satisfecha por la acogida del público ya desde el comienzo?

Estamos encantados del dato que hicimos y de la acogida que ha tenido la serie, aunque no lo tenía tan claro la noche previa al estreno, que no pude dormir de los nervios.

La serie fue rodada durante casi cuatro meses en el valle de Benasque, en puntos como Cerler o Los Llanos del Hospital, entre otros. ¿Qué ha supuesto trabajar en su tierra natal?

Rodar en Benasque fue volver a mis orígenes, algo mágico. Además de un buen equipo y un buen guión, cuando me dijeron que la serie se iba a rodar en Benasque, me lancé de cabeza a por el papel.

¿Conocía previamente las localizaciones del rodaje?

Me lo conocía de muchos años atrás. Allí iba con mis padres a veranear, a esquiar, de campin… Son espacios que forman parte de mi vida. El rodaje fue como estar en casa.

¿La serie va a servir como promoción turística del Pirineo?

Sin duda, es un gran escaparate de Benasque. El paisaje es otro personaje más de la serie. La gente va a tener mucho interés por conocer el Pirineo a raíz de la serie porque es un sitio mágico e increíble. Por no hablar de lo bien que se come y de lo entrañable de su gente.

Dirigida por Salvador García y Álvaro Ron, la serie cuenta la desaparición de dos niñas en un pueblo de montaña y su posterior investigación ¿Qué tiene de especial la trama de esta ficción?

No es el primer ‘thriller’ sobre desapariciones que se emite en los últimos tiempos, pero el modo en el que ha sido grabada la serie es clave a la hora de diferenciarse de otras ficciones del mismo corte.

Interpreta al personaje de Sara Campos, una sargento de la Guardia Civil. ¿Se encuentra a gusto en su papel?

No sé si es el que más me gusta, ni mi favorito, pero sí el más difícil de llevar a cabo.

¿Hay algún parecido entre el personaje y usted en la vida real?

Cada personaje nace de uno mismo, pero no significa que me parezca en la vida real a Sara, que es muy diferente a mi. Ella es hermética, seria, una persona que no hace fácilmente amigos…

Por su carrera profesional, es más conocida como actriz de televisión en series como ‘El secreto de Puente Viejo’, ‘Gran Hotel’ o ‘Sin identidad’, todas emitidas en Antena 3, que de cine.

Se han dado así las cosas. También me han llegado ofertas de cine, pero he preferido escoger otras propuestas. No obstante, la televisión hoy no desmerece al cine. No tenemos nada que envidiar. Hay series muchísimo mejores narrativamente y visualmente hablando que muchas películas.

‘La caza. Monteperdido’ cuenta con la música original de otro oscense, Juanjo Javierre. ¿Qué tal ha sido la relación con él?

Cuando le vi, un poco más y le hago la ola. Es brillante, superpersonal, arriesgado, novedoso, genial. Su participación es uno de los pluses de la serie.

Es madre de un niño de 2 años. ¿Cómo compatibiliza la maternidad con el trabajo?

Con mucho lío, pero como lo haría si tuviera cualquier otra profesión. Ser mamá conlleva que tienes que hacer bastante tetris a la hora de conciliar la familia y el trabajo.

¿Hay igualdad de género en el audiovisual?

Nos quedan aún grandes pasos por dar. Hay brecha en los salarios, que no son los mismos, por ejemplo. Cada día se está apostando más por historias de mujeres, pero seguimos arrastrando ese estigma de que son papeles de la novia, la amiga... Estamos evolucionando, pero sí, existe aún diferencia.