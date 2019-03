Cinco féminas poderosas ponen en su sitio a Fele Martínez en el Teatro Principal

Algo tiene que tener el texto de 'Todas las mujeres', de Mariano Barroso y Alejandro Hernández, para que tras ser serie de televisión primero; película, después (con un Goya a mejor guión adaptado y otro para el actor Eduard Fernández), ahora se haya convertido en obra teatral. Fele Martínez, el protagonista del montaje para las tablas que el próximo viernes llega al Teatro Principal de Zaragoza, cree que es porque "tiene muchas lecturas, trata de las mujeres poderosas, que ponen al hombre en su sitio constantemente".

Daniel Veronese, prestigioso dramaturgo argentino, adapta y dirige esta pieza, que le ha vuelto a reunir con Fele Martínez, con quien ya trabajó en la obra 'Bajo terapia'. En 'Todas las mujeres', Martínez interpreta a Nacho, un hombre "manipulador, seductor, un encantador de serpientes que se relaciona con la gente usándola como herramienta". Así, para librarse de la cárcel y de un suegro violento y déspota, recurre a algunas de las mujeres que han pasado por su vida: su propia madre, su psicóloga, su exnovia, su amante y su cuñada, interpretadas por Nuria González (Marga), Lola Casamayor (Amparo), Ana Álvarez (Andrea), Lucía Barrado (Ona) y Mónica Regueiro (Carmen). Regueiro, además, es productora de esta versión teatral. De todas estas actrices dice Martínez haber aprendido: "Sobre todo de su profesionalidad". Y de los personajes que interpretan destaca "el arco que tienen, la diferencia que hay de cómo empiezan a cómo acaban; llegan a encontrarse con Nacho con cierto temor, a ver qué pasa, cómo se la va a liar esta vez, pero todas se acaban rearmando, con mucha asertividad, de manera que el hombre acaba como esas personas que caen en unas arenas movedizas y que cuanto más se mueven, más se hunden".

"De todas las funciones intento aprender -dijo Fele Martínez en la presentación de la obra en la capital aragonesa-, pero en este caso directamente me he convertido en la sexta mujer del elenco". En cuanto al contexto social en el que esta obra está de gira, Fele Martínez dijo: "Me considero feminista, las mujeres son un capital humano necesario al que hay que darle las mismas oportunidades". "Esta obra -añadió- da que pensar en cuanto a las relaciones, pone el acento en ese rasgo tan masculino de querer escurrir el bulto y que al final lleva a que salga el tiro por la culata".

La obra 'Todas las mujeres' se enmarca dentro del empeño del Teatro Principal de llenar el mes de marzo (en el que se celebra el Día de la Mujer) con espectáculos en torno al universo femenino. El estreno de esta obra es el viernes, a las 20.30. La función del sábado es a la misma hora. Y el domingo, a las 18.30. Los precios de las entradas, ya a la venta, van de los 5 a los 20 euros.