María Escoté está en la cresta de la ola. Su ropa ha alcanzado repercusión internacional y su rostro, popularidad gracias al concurso televisivo ‘Maestros de la costura’. La diseñadora catalana cerró ayer en Zaragoza la segunda edición de la Aragón Fashion Week en el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano con una colección en la que recurrió a dos de las constantes de su estilo: el color y la cultura ‘pop’.

¿Es en la pasarela donde más en su salsa se siente?

Una colección es un proceso de seis meses, muy largo. Y, como dice mi amigo el diseñador Carlos Diez, un desfile es nuestro fin de fiesta, y me encanta, pero no es donde más a gusto me siento. Porque disfruto desde el momento en que empiezo a buscar el concepto de la colección, a estudiar, a indagar en lo que me apetece transmitir. Además, yo hago todos mis tejidos, los diseño... Esa parte también me encanta. Y luego meterme en el taller, los patrones, los volúmenes... Tengo la suerte de dedicarme a lo que me gusta. Disfruto mucho todos los procesos.

Fue pionera en sacar sus colecciones ‘on line’ a las 24 horas del desfile, mientras que su compañero en ‘Maestros de la costura’ Lorenzo Caprile hace bandera de lo analógico. ¿Pueden convivir ambos mundos en la moda?

Es imprescindible que convivan, se compenetran. Es fundamental que haya gente como Caprile, que es un purista del corte, de la técnica, del patrón. Es un clásico moderno. Es más, creo que en un momento tan tecnológico como en el que estamos necesitamos sentir la experiencia de volver a un taller y hacerte un traje a medida. Ha habido muchos años en los que la innovación era el ‘on line’: yo soy digital 100%. Empecé en la crisis, tuve que cerrar unas tiendas y gracias al digital crecí. Pero a la vez necesito esa parte clásica, ese purismo del taller, ese espacio donde ir a vivir una experiencia y creo que ha habido unos años en los que no era tan necesaria, pero ahora sí.

¿Esa experiencia es la que se pierde al comprar por Internet?

Estamos en ese momento en el que se han cerrado muchas tiendas pero volvemos a tener la necesidad de ir a ellas, de sentirnos especiales.

Se le ve apasionada al hablar. Y muy atenta a mil cosas diferentes. ¿Cómo hace para delimitar las inspiraciones para sus colecciones?

Sí, soy apasionada. Cuando haces un trabajo creativo, hay que hacerlo desde el amor. Hay que trasmitir. Aunque sea desde la tristeza. Yo he hecho colecciones tristes, pero las he hecho desde el corazón. Yes cuando la gente reconoce una prenda y tiene identidad. Soy una esponja. A veces en mis colecciones falta orden, porque me gustan muchos conceptos a la vez, los mezclo, soy una gran colorista. Pero yo trabajo muy a gusto desde mi caos. A veces tengo tantas cosas en la cabeza que las dejo para la siguiente colección.

Hábleme de Rosa, la ganadora de ‘Maestros de la costura’. ¿Esperaba que ganara ella?

Rosa es una superviviente, una luchadora, una mujer que la primera edición de ‘Maestros de la costura’ la vio pasando una quimioterapia. Y nos ha demostrado que luchando se pueden superar muchas cosas. Es una ganadora en la vida. Lo que me más me ha sorprendido de ella es que era la mayor y luego tenía unos conceptos supercontemporáneos, era la más moderna. Lo que más admiro de una persona es su capacidad de tener una mente abierta.

¿Y el zaragozano Sergio?

¡Pues luego viene a verme al desfile!

Tengo entendido que Sergio no es el único aragonés que conoce en esta AFW.

¡Sí! Conozco al diseñador Arturo Guillén; estudiamos la carrera juntos en Felicidad Duce. Yo le admiro mucho desde entonces. Él también trabaja con mucha pasión. Ytécnicamente es buenísimo.