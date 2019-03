Cómo descubrir a las leyendas del rock en Zaragoza con un plan familiar

Lucir una larga melena como los ACDC, (intentar) bailar las estrambóticas coreografías de Michael Jackson o entonar el mítico 'We are the champions' de Queen, de la que dicen que es la canción más pegadiza... Si todo esto le suena, no hay duda de que ha podido disfrutar de una de las épocas más fértiles de la música rock y pop. Tras vivir este paraíso musical, ahora, aunque la melena rockera ya no esté tan poblada como antes, 'se tira de los pelos' al oír a sus hijos cantar a todas horas las canciones de los artistas más escuchados, donde el reggaeton es el rey.

Sin embargo, en Zaragoza se puede disfrutar de unas propuestas familiares muy interesantes en la que aquellos padres (esos a los que Bad Bunny solo les recuerda al personaje que repetía aquello de "¿qué hay de nuevo, viejo?" ) regresarán a esta época dorada en compañía de sus hijos. 'Rock en familia' ofrece conciertos para toda la familia con los que descubrir la música de algunas de las bandas y artistas más importantes de la historia del rock y del pop. La primera cita es el 24 de marzo con 'Descubriendo a Michael Jackson', donde se revivirá la trayectoria profesional del rey del pop, mientras que el 31 de marzo en 'Descubriendo a Queen', será a la mítica banda a la que se le rinda tributo desde el escenario.

"La primera parte del espectáculo es un cuentacuentos con imágenes y anécdotas en el que explica la historia profesional de la banda o de los artistas. La segunda es un concierto tributo hecho por grupos que tratan de adaptarse lo máximo en lo musical, en lo estético y en la actitud", explica uno de los creadores de esta propuesta, Enrique Fernández, quien los diseñó junto a Juan Holguera. "Ambos somos padres y roqueros y vimos que esto era una oportunidad para que los niños descubrieran la música en directo, que adquirieran cultura musical de la historia del rock y que compartieran momentos con sus padres", cuenta Fernández.

Con esta premisa se pusieron manos a la obra y ahora, cuatro años después, 'Rock en familia' cuenta con cerca de 20 espectáculos donde se incluye a leyendas como Bruce Springsteeen, Los Beatles, Kiss, Metallica, Iron Maiden, David Bowie, Led Zeppelin, entre otros. "Muchos niños cantan las canciones durante el concierto porque las han escuchado en casa", comenta el promotor. Para aquellos que no los conocen, los juegos, los concursos y la participación en el espectáculo ayudan a descubrir la historia. "Por ejemplo, les enseñamos a bailar la coreografía de Michael Jackson para que puedan hacerla en 'Thriller' o con Queen se hace un concurso de gritos", explica Fernández.

Aunque se trata de un espectáculo familiar, "los padres son los que mejor se lo pasan ya que es una oportunidad de volver a vivir en directo las canciones que llevan escuchando todo la vida", cuenta. Esto, como asegura, hace que los pequeños también disfruten al ver a sus padres pasarlo tan bien.

Funciones, horarios y entradas

Por Zaragoza ya han pasado los espectáculo sobre Iron Maiden, Metallica y Bruce Bruce Springsteen. Ahora, llegan los tributos a Michael Jackson y a Queen, que tendrán lugar en el Teatro de las Esquinas de la capital aragonesa.

'Descubriendo a Michael Jackson'. 24 de marzo a las 12.30.

'Descubriendo a Queen'. 31 de marzo en doble sesión a las 12.30 y a las 18.00. 11 de mayo a las 12.30.

Las entradas pueden adquirirse en la web del Teatro de las Esquinas. Ambos espectáculos tienen un precio de 14 euros anticipada en la web, 16 euros en taquilla. La entrada para menores de 12 años es de 10 euros.

