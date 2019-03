Policías aragoneses ante el reto mayúsculo de la página en blanco

Publicar una novela negra escrita por un policía es un pequeño lujo para cualquier editorial. ¿Quién mejor que un agente para describir algunos procedimientos y ambientes? Lo que ocurre es que esa pequeña ventaja inicial, cuando el autor baja a la arena literaria, se disipa enseguida: los lectores no tienen piedad y en el boca a boca solo circula lo que vale. En estos momentos, cinco agentes aragoneses (uno es ex) están entre lo más granado del género policial. Y ambientan la mayor parte de sus novelas en territorio aragonés. Pero combinar la persecución de los delitos y la creación no siempre es fácil.

«Mi faceta literaria ha sido bien entendida por mis compañeros y por la propia institución -señala Luis Esteban-. Y no dejaría la Policía Nacional por nada del mundo, aunque, sí, compatibilizar las dos vocaciones es complicado. Yo, de forma natural, antepongo mi trabajo en la Policía a mi afición».

«Lo que falta es tiempo -reconoce Camino Díaz-. En la Policía he crecido como persona y la literatura lleva conmigo desde siempre». «Hay una cosa que tengo clara y que siempre digo a mis editores -añade Eduardo Casas-. Yo, ante todo, soy policía. Escribir es un pasatiempo al que puedo dedicar más o menos tiempo».

Premios y publicaciones

Esteban Navarro, que acaba de recibir el premio Galileo de relatos y que ha vivido un año traumático en el que ha abandonado la Policía tras ser denunciado por sus compañeros, define gráficamente su trayectoria: «Primero fui escritor, luego escritor policía, más adelante policía escritor y ahora, de nuevo, solo escritor». Navarro es el único que ha tenido problemas en la Policía por su vocación literaria, aunque todos, en cierta medida, confiesan que, cuando se sientan a escribir, ponen fronteras entre la realidad y la ficción.

«No desvelo nunca procedimientos reservados o tácticas de investigación aún no difundidas, incluso desfigurando algunos recursos técnicos con los que contamos -subraya Esteban-. Pero, por otro lado, ¿dónde está la frontera en realidad y ficción. Los hechos que narro son siempre fruto de mi imaginación, pero esta bebe de la realidad que he vivido en mis 24 años de profesión. Algunos policías ven cosas que novelistas y cineastas no llegan siquiera a imaginar».

«Al principio me censuraba mucho, pero un amigo mío con el que comparto afición me dijo que tenía que quitarme miedo y prejuicios y escribir desde las vísceras -añade Camino Díaz-. Y así lo intento. No sé dónde pongo la frontera entre la realidad y la ficción, quizá sea una argamasa con densidades desiguales en unas novelas y otras».

Y Eduardo Casas, que acaba de publicar ‘Madrid 2030’, que quiza sea su primera novela que pueda considerarse ‘policiaca’, reconoce que «soy un fanático de la precisión y de la verosimilitud. Creo que la documentación debe llevar tanto tiempo como la propia redacción. Una vez conseguido esto, el límite es muy amplio». «La inspiración es algo global se nutre por variados caminos -revela Esteban Navarro-. Y una cosa es lo que vives y otra lo que escribes».

Ninguno de ellos quiere limitarse a un género. Navarro ha cultivado la ciencia ficción, la literatura infantil y la fantasía. Y ahora está a punto de publicar un ‘thriller’ histórico en torno al asesinato de Roger de Tur, espía y cónsul francés, en la Zaragoza de 1972. Óscar Bribián ha cultivado géneros como la fantasía o el terror, además de escribir poemas. Eduardo Casas escribe muchos relatos cortos -algunos se difunden por las ondas, dentro del programa de radio ‘Elena en el país de los horrores’, tiene una novela histórica y anda enfrascado en otra, ambientada en la Guerra de la Independencia española. Camino Díaz, por su parte, aunque confiesa sentirse «en un momento de crecimiento y de mucho aprendizaje», ha terminado dos novelas, una de ellas inédita, que nada tienen que ver con lo policial. Luis Esteban, por el contrario, quizá sea el más centrado en el género policial aunque confiesa haber escrito otras cosas y sentirse cómodo con ellas. «Casi diría que me he sentido hasta liberado», añade.

En lo que sí coinciden todos es en que Zaragoza y Aragón son buenos escenarios novelescos. Casi todos tienen uno o varios libros en los que el decorado aragonés tiene su importancia, desde ‘El río guardó silencio’, de Luis Esteban, a ‘Cristal traslúcido’, de Eduardo Casas. Camino Díaz, cuyas dos novelas están ambientadas en Zaragoza, cree que la capital aragonesa «es una ciudad tremendamente mágica y especial. ¿Policiaca? También. Cuando hay personas... siempre surgen pasiones y conflictos».