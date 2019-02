La porra de los premios Óscar

Calmado en parte el tsunami del #MeToo, protagonista de los titulares de la edición del año pasado, la de este, que se se celebra la próxima madrugada (hora española) en el Dolby Theatre de Los Ángeles, tampoco está alejada de la polémica.

Pese a su veteranía (o precisamente por ella), la ceremonia de los Premios Óscar busca su sitio. Por primera vez en la historia no contará con un presentador. Kevin Hart, tras serle afeados unos tuits homófobos, se apeó del proyecto, y la Academia, tras barajar varios nombres, decidió dejar desierto su puesto.

También tuvo la ocurrencia de lanzar una nueva categoría, la de Película Más Popular, que acabó retirando ante las críticas, sobre todo, de aquellos que entendieron que, de esta manera, se menospreciaba a filmes como ‘Black Panther’.

La última controversia se derivó de la intención de entregar determinados galardones, considerados menores, en las pausas publicitarias televisivas. Indignación y, de nuevo, marcha atrás de los organizadores.

Idas y venidas

Estas idas y venidas no empañan, no obstante, un año de magníficas interpretaciones. Como sucede en la categoría de Mejor Película, en la que no hay una claramente destacada (aunque parece que la liza se centrará en ‘Green Book’, ‘Roma’ y ‘La favorita’), los académicos lo van a tener realmente difícil para elegir la mejor de las interpretaciones, ya sea entre los actores principales o los de reparto.

El romantiquísimo ‘tour de force’ interpretativo de Bradley Cooper y la debutante Lady Gaga ha sido toda una sorpresa. Por no hablar del trío de arpías formado por Olivia Colman (ya muy premiada hasta la fecha por su papel de Reina Anna), Emma Stone y Rachel Weisz, magníficamente dirigidas en ‘La favorita’ por uno de los talentos más arriesgados del cine actual: Yorgos Lanthimos.

No se quedan atrás Viggo Mortensen y Mahershala Ali. Su viaje al sur de Estados Unidos en los tiempos de las leyes racistas llega al corazón en ‘Green Book’. Y qué decir de Yalitza Aparicio, la revelación del año en ‘Roma’, cuyo trabajo trasciende la pantalla para hablarnos de las minorías en la industria del cine. Christian Bale y Rami Malek lo bordan en sus actuaciones-imitaciones de Dick Cheney y Freddie Mercury, respectivamente.

Puntos fuertes y débiles de las candidatas a mejor película

ROMA

A favor: Aplauso unánime. Crítica y público coinciden en alabar la cinta de Alfonso Cuarón, que llega avalada, además, por el potencial económico y publicitario de Netflix.

En contra: Compite en dos categorías similares. Hablado en castellano y en lengua indígena, el filme compite además en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa.

LA FAVORITA

A favor: Un reparto femenino de ensueño. Olivia Colman, Rachel Weisz y Emma Stone dan un recital interpretativo encarnando a las tres venenosas mujeres protagonistas.

En contra: El factor Yorgos Lhantimos. Con ‘Canino’, el director griego sentó las bases de un cine nada amable que, por otro lado, también tiene una legión de seguidores. Es un talento en el filo.

BLACK PANTHER

A favor: Los héroes de la taquilla. Es la primera producción de superhéroes candidata al Óscar a Mejor Película. Puede ser una oportunidad para la Academia de premiar a sus producciones más taquilleras.

En contra: ¿Invitada a la fuerza? ‘Black Panther’ llegó como candidata inesperada en el marco de una idea, luego desechada, de premiar a la película más popular.

GREEN BOOK

A favor: Clásica y amable. Su factura recuerda al Hollywood más clásico, con ingredientes ya vistos en otros filmes que han triunfado en estos premios, como ‘Paseando a Miss Daisy’.

En contra: Fuerte en otras categorías. Los académicos podrían premiar este filme a través de sus actores, Viggo Mortensen y Mahersala Ali, ambos en estado de gracia.

EL VICIO DEL PODER

A favor: El factor político. Gran parte de la industria del cine estadounidense ha decidido tomar partido político, especialmente contra Trump. Una sátira política podría ser de su gusto.

En contra: Sin sorpresa. Si bien las tremendas transformaciones físicas de Christian Bale fueron noticia, ya no son un factor determinante a la hora de valorar sus trabajos.

HA NACIDO UNA ESTRELLA

A favor: Dos debuts muy aplaudidos. El salto del actor Bradley Cooper a la dirección y el de la cantante Lady Gaga a la interpretación han sido un éxito.

En contra: Otro musical. Al tratarse de un director y una actriz debutantes, la Academia puede considerar un premio en sí mismo las candidaturas. Además, el año pasado otro musical, ‘La La Land’, se llevó muchos premios.

INFILTRADO EN EL KKKLAN

A favor: El componente racial. De nuevo, el factor político puede jugarle a favor en unos Estados Unidos muy polarizados. El filme ha recibido excelentes críticas.

En contra: Spike Lee, el ‘outsider’. El director tiene un pie fuera y otro dentro del ‘establishment’ hollywoodiense. El filme, además, ha pasado bastante desapercibido en las taquillas, tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

BOHEMIAN RHAPSODY

A favor: La fuerza de Queen. La película cuenta con el innegable motor del éxito que sigue acompañando a las canciones y el universo de la banda británica, que actuará en la ceremonia.

En contra: ‘Biopic’ edulcorado. La producción ha sido ‘acusada’ de ser una versión demasiado amable de la vida y obra de su emblemático cantante, Freddie Mercury.

